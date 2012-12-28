42-летний липчанин напал на тёщу с ножницами

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Правобережный суд Липецка направлено уголовное дело 42-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушение на убийство тёщи.Эта история произошла в одном из домов в селе Ссёлки. По данным следствия, пьяный липчанин в ходе ссоры с тёщей нанес ей удар в шею ножницами.Женщина смогла убежать. В больнице ей диагностировали колото-резанную рану в области шеи.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия зятя квалифицированы по части третьей статьи 30, части первой статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство, то есть покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».В ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся.