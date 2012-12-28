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НЛМК Live
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26 минут назад
Более 180 сотрудников НЛМК получили награды за спортивные достижения
Новолипецкий металлургический комбинат подвел спортивные итоги года. За достижения в спорте компания наградила более 180 сотрудников. Они отметились победами и призовыми местами в региональных, федеральных, международных соревнованиях и Спартакиаде НЛМК. Награды также получили тренеры, физорги, судьи, организаторы спортивных мероприятий и ветераны НЛМК, которые оставили яркий след в спортивной истории комбината.
— Среди работников и бывших сотрудников комбината есть целая плеяда талантливых спортсменов, которые являются примером для подражания и гордостью нашего предприятия. Количество участников, вовлеченных в спортивную жизнь комбината, ежегодно увеличивается и сегодня мы уже перешагнули отметку в 8 000 сотрудников. Хочется еще отметить, что спартакиада — это костяк спортивных активностей, вокруг которого формируются не только спортивные клубы, но сообщества наших болельщиков, - отметила директор по социальной политике НЛМК Татьяна Рожкова.
В 2024 году компания обновила стадион физкультурно-оздоровительного комплекса «Новолипецкий» и запустил мобильное приложение для сотрудников «НЛМК Спорт» - для быстрой и удобной записи на тренировки. Еще одним достижением стало открытие двух новых спортивных клубов. Теперь на комбинате их пять – по шахматам, северной ходьбе, бегу, бадминтону и баскетболу.
— Футбол — это самый любимый вид спорта с детства. А вообще я много перепробовал – плавание, тхэквондо, по карате зеленый пояс имею. Пару лет назад начал заниматься бадминтоном и уже завоевал несколько наград регионального уровня. Здорово, что комбинат поддерживает увлечение сотрудников спортом. Для нас действуют скидки в фитнес-центрах и бассейнах. Также есть бесплатные спортивные площадки на территории комбината, - рассказал один из награжденных, старший эксперт цеха по ремонту металлургического оборудования НЛМК Евгений Щеглов.
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