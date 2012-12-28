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сегодня, 13:01
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Дизайнерскую панаму отняли на остановке у 20-летнего парня

Задержан житель Татарстана. Возбуждено дело о грабеже. 

Оперативники отдела полиции №3 УМВД России по Липецку отыскали 23-летнего жителя республики Татарстан, который вечером 9 октября на остановке в районе проспекта Победы попросил у 20-летнего парня померить панаму, да так в ней и ушел.

Панаму владелец оценил в 12 490 рублей. В отношении жителя Татарстана возбуждено уголовное дело о  «Грабеже».  Он отправлен под подписку о невыезде. 

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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
Ах белая панама
24 минуты назад
Не в 12 тыщ 500 сфантазировал стоимость, а почему-то 12 тыщ 490 рублёв. На блошином рынке на 8-м м-не на выбор любого цвета - по 50 р. любая.
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Тупой
46 минут назад
Зачем ему панама ? Татары по - моему тюбетейки носят ? Или этот житель Татарстана - липчанин по происхождению ?
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Блондинка
сегодня, 15:32
Теперь панама вшивая!
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Дерматолог
сегодня, 14:57
Как надо не уважать себя, чтобы с чужой головы и чужих волос надеть на себя панаму?
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Бим
34 минуты назад
А когда новые вещи покупаете не думаете, что из до вас кто то примерял?
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Саша-Ювелир
сегодня, 14:28
а ведь мог и обесчестить...... чудом ушел....чудом.....
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Бабушка Ненила
сегодня, 13:57
А шляпу, эх, он носит шляпу на панаму, Ботиночки он носит "Наpиман".
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1
сегодня, 13:56
Про ужесточение миграционной политики - одни разговоры. Дела нет.
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ЮВП
58 минут назад
Купи карту России.
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Липчанка
сегодня, 14:42
Вы же в курсе что Татарстан это Россия?)
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Гость
сегодня, 13:47
Вова Адидас отнял?
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Липсанин
сегодня, 13:43
Не надо было стоять на остановке как пижон , ты же не в Европе , а надо было ходить как все - во всем темном , в черной куртке как я и не выделываться , привлекая к себе внимание асоц иальных личностей ! Хорошо , что в автобусе из своего лопатника пять тыщь не додумался достать !
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Ещё
сегодня, 14:03
И в галошах(калошах).
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Савелий
сегодня, 13:42
90-е никуда не ушли.. Они с нами, чтобы не говорил телевизор!
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Так то
сегодня, 15:27
В 90 потерпевший лежал бы в травме с тяжёлым телесными, а виновного даже искать бы не стали, не то что сажать.
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