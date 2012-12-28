Дизайнерскую панаму отняли на остановке у 20-летнего парня

Задержан житель Татарстана. Возбуждено дело о грабеже.



Оперативники отдела полиции №3 УМВД России по Липецку отыскали 23-летнего жителя республики Татарстан, который вечером 9 октября на остановке в районе проспекта Победы попросил у 20-летнего парня померить панаму, да так в ней и ушел.Панаму владелец оценил в 12 490 рублей. В отношении жителя Татарстана возбуждено уголовное дело о «Грабеже». Он отправлен под подписку о невыезде.