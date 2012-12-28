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Происшествия
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сегодня, 13:01
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Дизайнерскую панаму отняли на остановке у 20-летнего парня
Задержан житель Татарстана. Возбуждено дело о грабеже.
Панаму владелец оценил в 12 490 рублей. В отношении жителя Татарстана возбуждено уголовное дело о «Грабеже». Он отправлен под подписку о невыезде.
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