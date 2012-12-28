Липчанину проломили голову его же кастетом

Житель Брянска теперь за это пойдет под суд.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, полиция завершила расследование в отношении 43-летнего жителя Брянска по обвинению в причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.Между брянчанином в Липецкой области возник конфликт с местным жителем на двадцать лет моложе его. 23-летний липчанин в качестве аргумента в драке задействовал кастет, но в какой-то момент выронил его из рук. Кастетом воспользовался брянчанин и нанес липчанину им несколько ударов по голове и лицу.Согласно экспертизе, оказавшийся ранее судимым брянчанин причинил липчанину кастетом тяжкий вред здоровью.Дело брянчанина передано в суд. Ему грозит до 1 года лишения свободы.