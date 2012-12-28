Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Происшествия
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сегодня, 08:29
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Липчанину проломили голову его же кастетом
Житель Брянска теперь за это пойдет под суд.
Между брянчанином в Липецкой области возник конфликт с местным жителем на двадцать лет моложе его. 23-летний липчанин в качестве аргумента в драке задействовал кастет, но в какой-то момент выронил его из рук. Кастетом воспользовался брянчанин и нанес липчанину им несколько ударов по голове и лицу.
Согласно экспертизе, оказавшийся ранее судимым брянчанин причинил липчанину кастетом тяжкий вред здоровью.
Дело брянчанина передано в суд. Ему грозит до 1 года лишения свободы.
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