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Липчанину проломили голову его же кастетом
Происшествия
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Происшествия
757
сегодня, 08:29
2

Липчанину проломили голову его же кастетом

Житель Брянска теперь за это пойдет под суд.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, полиция завершила расследование в отношении 43-летнего жителя Брянска по обвинению в причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.

Между брянчанином в Липецкой области возник конфликт с местным жителем на двадцать лет моложе его. 23-летний липчанин в качестве аргумента в драке задействовал кастет, но в какой-то момент выронил его из рук. Кастетом воспользовался брянчанин и нанес липчанину им несколько ударов по голове и лицу.

Согласно экспертизе, оказавшийся ранее судимым брянчанин причинил липчанину кастетом тяжкий вред здоровью.

Дело брянчанина передано в суд. Ему грозит до 1 года лишения свободы.
драка
кастет
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Комментарии (2)

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Сначала новые
дилетант
сегодня, 08:48
не проявляйте агрессии и не получите силовой ответ.
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Адвокат Черный
сегодня, 08:44
Если его будет защищать опытный адвокат по уголовным делам, получит условно. Готов помочь...
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