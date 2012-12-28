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Общество
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35 минут назад
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Липчане остались без холодной воды на неопределенное время
Страдают жители улицы Гвардейской.
«Уважаемая редакция, привлеките, пожалуйста, внимание к нашей беде. Улица Гвардейская без воды третьи сутки, ремонтные работы не ведутся (диспетчеры РВК говорят обратное). На раскопках нет никого, у нас дети, пожилые люди. Помогите, пожалуйста», — написали липчане.
Воды на улице Гвардейской нет из-за ремонта на сетях водоснабжения, пояснили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
«Оперативно провести работы без отключения потребителей не представляется возможным, ввиду особенностей грунта и его обводненности. На всем протяжении работ и до их завершения подвоз воды организован к домам № 16,18 и 20 по улице Гвардейская». — рассказали в энергокомпании.
Сроки окончания работ в «РВК-Липецк» не назвали.
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