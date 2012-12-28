Липчане остались без холодной воды на неопределенное время

Страдают жители улицы Гвардейской.

После того, как на улице Гвардейской появилась раскопка, жильцы близлежащих домов остались без холодной воды.«Уважаемая редакция, привлеките, пожалуйста, внимание к нашей беде. Улица Гвардейская без воды третьи сутки, ремонтные работы не ведутся (диспетчеры РВК говорят обратное). На раскопках нет никого, у нас дети, пожилые люди. Помогите, пожалуйста», — написали липчане.Воды на улице Гвардейской нет из-за ремонта на сетях водоснабжения, пояснили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».«Оперативно провести работы без отключения потребителей не представляется возможным, ввиду особенностей грунта и его обводненности. На всем протяжении работ и до их завершения подвоз воды организован к домам № 16,18 и 20 по улице Гвардейская». — рассказали в энергокомпании.Сроки окончания работ в «РВК-Липецк» не назвали.