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сегодня, 10:11
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Мошенники стали размещать в интернете объявления о вакансиях
У потенциальных соискателей выманивают таким образом персональную и банковскую информацию.
«У потенциальных соискателей выманивают таким образом персональную и банковскую информацию. Аферисты приглашают кандидатов на дистанционное собеседование, по итогам которого просят оплатить предварительное обучение, медосмотр или подтвердить актуальность банковской карты для зачисления зарплаты. Иногда соискателей просят установить на телефон приложение, содержащее вирусы», — сообщают в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.
Липчанам напоминают: сотрудники Банка России не собирают банковские данные, не запрашивают финансовых документов и не просят кандидатов участвовать в финансовых операциях. Если незнакомец в процессе трудоустройства или перед началом стажировки заводит разговор про ваши деньги – это мошенник.
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