На Соколе сгорел гараж

Огонь почти перекинулся на дом, но его успели спасти от огня

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Сегодня на улице Белорусской горел гараж. Огонь начал перекидываться на дом. Но жители улицы, дома и прибежавшие на помощь дети, помогавшие передавать ведра с водой, смогли не дать распространится огню. Подъехали и пожарные, завершившие ликвидацию пожара.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь пожара составила 12 метров. Пожар тушили 7 человек на двух машинах. Пострадавших нет.