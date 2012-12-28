В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту
В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту
Происшествия
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47 минут назад
На Соколе сгорел гараж
Огонь почти перекинулся на дом, но его успели спасти от огня
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь пожара составила 12 метров. Пожар тушили 7 человек на двух машинах. Пострадавших нет.
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