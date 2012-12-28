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сегодня, 16:52
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На трех десятках улиц отключат холодную воду

7 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города — подачу холодной воды временно приостановят потребителям на 31 улице, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останется дом № 8а по улице Елецкой, также жители частного сектора улиц Елецкой, Павлова, Лескова, 9 Января, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Докучаева, Спортивной, Украинской, Социалистической, Цимлянской, Парстизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Ильича, Зеленой, Панфилова, Целинной, переулков Садового, 2-го Садового, Театрального, 2-го Театрального, Лесного, 2-го Лесного, Моторного, 2-го Моторного, Линейного.

Воду подвезут к дому № 8а по улице Елецкой, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (1)

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Ольга
34 минуты назад
Когда наконец сделают на водопроводе ещё задвижки, при любой аварии отключают весь район 3го участка лтз, сколько можно издеваться над людьми
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