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сегодня, 16:52
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На трех десятках улиц отключат холодную воду
7 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города — подачу холодной воды временно приостановят потребителям на 31 улице, предупредили в компании.
Воду подвезут к дому № 8а по улице Елецкой, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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