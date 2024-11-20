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В действиях задавившего во сне четырехмесячную дочь мужчины усмотрели признаки преступления
Сегодня в Липецке: рыбный четверг и как работодатели начали отговаривать липчан от увольнения
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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: рыбный четверг и как работодатели начали отговаривать липчан от увольнения
Информационная картина наступившего дня.
Температура днём составит от -1 до -3 градусов, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Отключение воды
С 08:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Катукова, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 38, 44; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; проспекте 60 лет СССР, 41, 43, 45; бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
С 10:00 до конца ремонта расстанутся с удобствами в домах на улицах Ворошилова, 1; Инженерной, 3; Ковалева, 107а, 105/1, 105/2, 107д, вл. 103а, 109, 109а, 109б, 111 стр. 5 , 111 вл. 2, 111 вл. 3, 111 вл. 1, 109г, 109в, 111 вл. 4, 111, 111, вл. 109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр. 1, стр. 115/3, стр. 115/2, стр. 115а, 115/5, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл. 119г, 119г, 119е, стр. 119е к.1, 127б, 127а, 128, 128 стр. 1, вл. 129/2, вл. 129, вл. 129а, вл. 129/4, 130б, вл.130, 130а стр. 1, 130а, вл. 131в, стр. 131б, вл. 133а, стр. 133б, вл. 132, вл. 132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр.1, вл. 130в, вл. 135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл. 138; Первомайской, 4, 30а, 59а; Советской, 7; Спиртзаводской, 1, 3, 5, 7, 9а, 10, 11, 12; Фрунзе, 4а; на площади Мира, 1, 1а, 1б, 1г, 11в.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 останутся без электричества обитатели улиц А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана; Байкальской, 29; Белорусской; Брюллова; Б.Хмельницкого; Владивостокской; Краснодарской; Майской, 18, 21; Морской, 53; П.А. Папина, 3а; Пришкольной, 1; Стасова, 26 - 40; Студенческий городок, 5 11, 12, 12а; Уступной, 2, 26; Южной; переулка Космического, 36; садоводчества «Сокол-2», 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а.
В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета на срок до 3-х часов обесточат улицы 6-й Гвардейской дивизии, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Володи Бачурина, 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16; Доватора, 3а, 7а; Жуковского; Коммунистическую, 4, 5, 6, 11; Космонавтов, 33/4, 39, 39/6; Краснознамённую, 2, 4, 5, 9; проспект Победы, 76.
Пробки
Настольные игры
Театры и концертные залы сегодня взяли паузу, развлечь себя вечером можно в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 18:01 здесь состоится вечер настольных игр (12+) под руководством чуткого мастера, который расскажет про правила, всё покажет и объяснит.
День добровольца
Именно сегодня в России отмечают профессиональный праздник волонтёров. По этому поводу в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 13:00 пройдёт встреча волонтерами ресурсного центра добровольчества Липецкой области «Во имя добра и милосердия» (12+).
Бокс
Во дворце спорта ОК СШОР, известном липчанам больше как «Спартак» (ул. Гагарина, 70а) в 11:00 стартует турнир по боксу, посвященный памяти Заслуженного тренера России Георгия Дроздецкого.
Георгий Фёдорович – один из подвижников этого вида спорта в Липецкой области, он подготовил немало чемпионов, одним из первых в регионе начал тренировать девушек и, как уверяют его ученики, мог поставить технику удара практически любому.
Георгий Дроздецкий
Участвуют юноши 2008-09 и 2010-11 г.р. Торжественное открытие состоится в 11:00, сегодня пройдёт предварительные бои.
Удержать работника
22% компаний в Липецке удерживают от увольнения буквально всех и каждого; 63% работодателей – лишь иногда, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.
Отговорить от увольнения чаще всего пытаются руководителей, профессионалов своего дела, редких специалистов, а также – талантливых, перспективных, инициативных работников, сотрудников, приносящих прибыль или выращенных компаний и даже просто позитивных «середнячков». Основная причина удержания — кадровый голод.
Кушайте рыбу
В народном календаре 5 декабря – Прокопьев день. В честь святого Прокопия Чтеца, принявшего мученическую смерть. В этот день принято раздавать нуждающимся вещи, собираться за ужином всей семьей и подавать к столу рыбу.
Кинопремьеры
По четвергам традиционно обновляется репертуар в кинотеатрах. Вот какие интересные фильмы выйдут на экран сегодня.
«Маша и медведь в кино: Парк чудес». Россия, 2024. Мультфильм. Режиссёр Васико Бедошвили (0+).
Волшебные приключения Маши и Медведя в парке развлечений. Вас ждут удивительные приключения, необыкновенные знакомства и даже… волшебный дракон!
«Звёзды в Сибири». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Илья Фарфель (16+).
Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звёзд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звёзд ждут крутые испытания: Дмитрий Маликов встретится со своей ярой поклонницей, Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.
В ролях: Сергей Светлаков. Тимур Батрутдинок, Клава Кока, Ольга Бузова.
«Возвращение Одиссея». США, Италия, Франция, 2024. Исторический. Режиссёр Уберто Пазолини (16+).
Спустя 20 лет странствий Одиссея выбрасывает на берег Итаки. Царь наконец возвращается домой, но в его государстве многое изменилось с тех пор, как он ушел сражаться в Троянской войне. Его любимая жена Пенелопа стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи вынуждают ее выбрать нового мужа, который станет царем. Одиссей тоже изменился — он больше не тот могучий воин, каким его помнит народ. Ему приходится обратиться к прошлому ради спасения своей семьи и возвращения утраченной любви.
В ролях: Рэйф Файнс, Жюльетт Бинош, Чарли Пламмер.
«Папу маме заверни». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Иван Архипов (16+).
Дочка учительницы мечтает подарить маме необычный подарок на новый год и сделать ее счастливой. В агентстве нестандартных подарков она выбирает самый дорогой — ужин со звездой. Но сложно было предположить, о каком гонораре идет речь, и теперь у нее с друзьями есть несколько месяцев, чтобы заработать эти деньги. Друзья-музыканты помогают ей в этом. По стечению обстоятельств звезда — безответная школьная любовь мамы, и новогодний ужин со звездой состоится вопреки всему.
В ролях: Дмитрий Нагиев, Олег Тактаров, Катерина Шпица.
Дорогие личане! Желаем вам плодотворного рабочего дня, а также полезных пауз в работе, которые помогут восстановить силы, а заодно – позволят прочитать новости на GOROD48. Наш сайт не случайно называют электронным именем Липецка: с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, будете в курсе всех событий. Ждём вас 24/7 снова и снова!
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