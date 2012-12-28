Попросила воды и унесла 480 тысяч: полицейские задержали девушку подозреваемую в краже у старушки

21-летняя жительница Грязей три месяца не появлялась дома, как только она вернулась, ее встретили полицейские.



Липецкие полицейские задержали подозреваемую в краже 480 тысяч рублей у 88-летней жительницы города. Кража была совершена еще 28 августа.Пожилая женщина рассказала полицейским, что в ее дом на улице Морской постучала девушка, якобы искавшее жилье в аренду. Когда женщина показывала гостье свой дом, та попросила воды, а ушла. Хозяйка дома решила что дело нечистое и проверила свои сбережения: оказалось, что пока она ходила за водой из ее спальни пропали 480 тысяч.«Оперативники при отработке жилого массива, нашли уличную видеокамеру, которая зафиксировала момент посадки в автомобиль предполагаемой подозреваемой. Далее было установлено её местожительство, но на тот момент там она отсутствовала. И только спустя три месяца подозреваемая была задержана. Ею оказалась 21-летняя жительница Грязей», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Девушка призналась в краже и выдала 80 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.