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Попросила воды и унесла 480 тысяч: полицейские задержали девушку подозреваемую в краже у старушки
Происшествия
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17 минут назад
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Попросила воды и унесла 480 тысяч: полицейские задержали девушку подозреваемую в краже у старушки
21-летняя жительница Грязей три месяца не появлялась дома, как только она вернулась, ее встретили полицейские.
Пожилая женщина рассказала полицейским, что в ее дом на улице Морской постучала девушка, якобы искавшее жилье в аренду. Когда женщина показывала гостье свой дом, та попросила воды, а ушла. Хозяйка дома решила что дело нечистое и проверила свои сбережения: оказалось, что пока она ходила за водой из ее спальни пропали 480 тысяч.
«Оперативники при отработке жилого массива, нашли уличную видеокамеру, которая зафиксировала момент посадки в автомобиль предполагаемой подозреваемой. Далее было установлено её местожительство, но на тот момент там она отсутствовала. И только спустя три месяца подозреваемая была задержана. Ею оказалась 21-летняя жительница Грязей», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Девушка призналась в краже и выдала 80 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
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