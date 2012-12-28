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Попросила воды и унесла 480 тысяч: полицейские задержали девушку подозреваемую в краже у старушки
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17 минут назад
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Попросила воды и унесла 480 тысяч: полицейские задержали девушку подозреваемую в краже у старушки

21-летняя жительница Грязей три месяца не появлялась дома, как только она вернулась, ее встретили полицейские. 

Липецкие полицейские задержали подозреваемую в краже 480 тысяч рублей у 88-летней жительницы города. Кража была совершена еще 28 августа. 

Пожилая женщина рассказала полицейским, что в ее дом на улице Морской постучала девушка, якобы искавшее жилье в аренду. Когда женщина показывала гостье свой дом, та попросила воды, а ушла. Хозяйка дома решила что дело нечистое и проверила свои сбережения: оказалось, что пока она ходила за водой из ее спальни пропали 480 тысяч.

«Оперативники при отработке жилого массива, нашли уличную видеокамеру, которая зафиксировала момент посадки в автомобиль предполагаемой подозреваемой. Далее было установлено её местожительство, но на тот момент там она отсутствовала. И только спустя три месяца подозреваемая была задержана. Ею оказалась 21-летняя жительница Грязей», — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Девушка призналась в краже и выдала 80 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (2)

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Как гость
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Гость
7 минут назад
Ну без наводки точно не обошлось, просто так найти деньги в спальне....ну прям мистика
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Гость
9 минут назад
"оказалось, что пока она ходила за водой из ее спальни пропали 480 тысяч." В соседний город что ли ходила????
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