НЛМК победил в конкурсе лучших природоохранных практик

Новолипецкий металлургический комбинат стал победителем VI Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер-Экология». Диплом конкурса экологам НЛМК вручили за три проекта по пылеподавлению. Они позволили значительно сократить эмиссию пыли и улучшить состояние рабочих мест.

Система пылеподавления в районе леток Доменной печи №4 позволила снизить эмиссию пыли на 78%. Установка эффективно улавливает и осаждает пыль во время выпуска продуктов плавки. Еще одна система помогает эффективно бороться с пылением при выгрузке вагонов с углем для производства кокса. Автоматизированная система орошения преобразует воду в «сухой туман», осаждающий частицы пыли. Третий проект был реализован на участке открытого хранения сырья для Доменного цеха №1. Здесь эмиссию пыли удалось сократить на 95%. Пыление сыпучего сырья при перегрузке и в ветреную погоду предотвращают три турбины, которые генерируют водяной туман. В зависимости от силы и направления ветра, влажности воздуха программное обеспечение самостоятельно корректирует угол орошения и определяет необходимое количество воды.Ранее НЛМК уже побеждал в конкурсе «Надежный партнер-Экология» с проектами реконструкции Доменной печи №6 и рециклинга железобетона. Конкурс «Надежный партнер -Экология» проводится с 2019 года.