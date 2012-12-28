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23 минуты назад
НЛМК победил в конкурсе лучших природоохранных практик
Новолипецкий металлургический комбинат стал победителем VI Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер-Экология». Диплом конкурса экологам НЛМК вручили за три проекта по пылеподавлению. Они позволили значительно сократить эмиссию пыли и улучшить состояние рабочих мест.
Ранее НЛМК уже побеждал в конкурсе «Надежный партнер-Экология» с проектами реконструкции Доменной печи №6 и рециклинга железобетона. Конкурс «Надежный партнер -Экология» проводится с 2019 года.
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