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58 минут назад

Ученые разработали препарат от ВИЧ-инфекции

Ученые представили результаты финальной фазы тестирования препарата для защиты от вируса иммунодефицита человека.

Ученые Университета Эмори (США) завершили третью фазу клинических испытаний препарата «Ленакапавир» и доказали его высокую эффективность в профилактике ВИЧ-инфекции с участием уязвимых групп населения. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

«Ленакапавир» представляет собой новый инъекционный препарат, который применяется каждые шесть месяцев для предотвращения заражения ВИЧ. Согласно данным клинических испытаний, средство обеспечивает защиту в 99% случаев, что делает его более эффективным и удобным в сравнении с ежедневными таблетками, такими как «Трувада».

Результаты показали, что из 2179 участников, получавших «Ленакапавир», инфицированы оказались только двое, что составляет менее 1%. В группе, принимавшей «Труваду», заразились 9 из 1086 человек (около 17%). Инъекции также показали преимущество в соблюдении режима: пациенты реже пропускали процедуры по сравнению с ежедневным приемом таблеток.

Ученые отметили, что такие инъекционные препараты особенно важны для людей с ограниченным доступом к медицинской помощи или тем, кто испытывает трудности с соблюдением режима приема таблеток. Разработчики подчеркнули, что инъекции дважды в год могут существенно расширить охват профилактики среди уязвимых групп населения.

Научная группа передала результаты исследований в Министерство здравоохранения и социальных служб США. Ожидается, что «Ленакапавир» может получить одобрение к 2025 году и станет доступным для широкого использования в профилактике ВИЧ-инфекции, — пишет Lenta.ru.
здоровье
ВИЧ
лекарства
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