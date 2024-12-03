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В мире
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58 минут назад
Ученые разработали препарат от ВИЧ-инфекции
Ученые представили результаты финальной фазы тестирования препарата для защиты от вируса иммунодефицита человека.
«Ленакапавир» представляет собой новый инъекционный препарат, который применяется каждые шесть месяцев для предотвращения заражения ВИЧ. Согласно данным клинических испытаний, средство обеспечивает защиту в 99% случаев, что делает его более эффективным и удобным в сравнении с ежедневными таблетками, такими как «Трувада».
Результаты показали, что из 2179 участников, получавших «Ленакапавир», инфицированы оказались только двое, что составляет менее 1%. В группе, принимавшей «Труваду», заразились 9 из 1086 человек (около 17%). Инъекции также показали преимущество в соблюдении режима: пациенты реже пропускали процедуры по сравнению с ежедневным приемом таблеток.
Ученые отметили, что такие инъекционные препараты особенно важны для людей с ограниченным доступом к медицинской помощи или тем, кто испытывает трудности с соблюдением режима приема таблеток. Разработчики подчеркнули, что инъекции дважды в год могут существенно расширить охват профилактики среди уязвимых групп населения.
Научная группа передала результаты исследований в Министерство здравоохранения и социальных служб США. Ожидается, что «Ленакапавир» может получить одобрение к 2025 году и станет доступным для широкого использования в профилактике ВИЧ-инфекции, — пишет Lenta.ru.
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