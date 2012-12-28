Жительница Косырёвки взыскала с сельсовета 213 тысяч рублей: мимо её дома ездят большегрузы

Противостояние селян и администрации длится с 2019 года.

Липецкий областной суд встал на сторону жительницы Косырёвки в споре с сельсоветом. Конфликт из-за регулярно ездящих по узкой просёлочной дороге большегрузов длится с 2019 года. Дело в том, что промышленная зона в селе Косыревка не имеет локального выезда, поэтому движение автомобилей возможно только через улицы населенного пункта. А невольные соседи «оживлённой трассы» в центре села просят поскорее сделать въезд для перевозящих щебень фур до базы со стороны трассы. Но вместо этого в 2022 году администрация сельского поселения Косыревский сельсовет совместно с ООО «Технострой» засыпали грунтовую дорогу шлакобетонной смесью, только улучшив условия для проезда фур по селу.Проезжающие по селу большегрузы не только доставляют дискомфорт жителям постоянными шумом и пылью, но и наносят ущерб их имуществу. И одна женщина даже обратилась с иском к Косыревскому сельсовету о взыскании материального ущерба и возложении обязанности восстановить дорожное покрытие — снять шлаковую отсыпку и ее утилизировать. В январе этого года Липецкий районный суд отказал женщине в иске, но ей удалось обжаловать это решение в областном суде.В своём иске жительница Косырёвки указала, что по границе её земельного участка проходит проселочная грунтовая дорога, которая является наиболее коротким путем до федеральной дороги, и все большегрузы с территории базы перемещаются именно по ней. Вдоль дороги на протяжении около 10 метров располагается забор, на который при проезде грузовиков попадают брызги цементно-бетонного покрытия и различные химические вещества, повреждающие покрытие профлиста.Сельсовет исковые требования не признал, пояснив, что спорная дорога между улицами Советская и Солнечная на балансе администрации сельского поселения не стоит, и что эта дорога является техническим проездом, соединяющим две улицы, и не входит в перечень автомобильных дорог, утвержденный администрацией. Сельсовет также ссылался на то, что работает над снижением интенсивности движения грузовых автомобилей в жилую зону восточной части села Косыревка (микрорайон «Летний»): подготовлен проект планировки и проект межевания территории под строительство «Автомобильные дороги местного значения», который предполагает примыкание с федеральной трассы Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Тамбов», что позволит обеспечить доступ к земельным участкам промышленного и делового назначения и индивидуальной жилой застройки. Строительство съезда с трассы уже началось.Но суд встал на сторону жительницы села Косырёвка и обязал администрацию в течение месяца со вступления решения в законную силу восстановить грунтовое дорожное покрытие на участке дороги, располагающейся вдоль земельного участка женщины, демонтирован с дороги сталеплавильный шлак мелкодисперсной фракции.Также с администрации сельского поселения взыскано 213 212 рублей: в том числе 138 380 материального ущерба за испорченный забор, 44 832 рубля и 30 000 рублей за проведение по делу судебных экспертиз.