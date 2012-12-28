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50 минут назад
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«Может, обучим пешеходов летать?»

Липчане жалуются на строителей парковки: они закрыли часть тротуара.

Напротив крупного мебельного магазина на улице Балмочных начали строить парковку. Но почему-то за счет безопасности пешеходов.

«Где ходить пешеходам? Магазины, многоэтажные дома. Прошлую зиму, по Балмочных, 14, 16, было не пройти. Всё загородили и никто не чистил пешеходный тротуар. Сколько человек ноги переломали в этом людном месте? Теперь вот 50 сантиметров оставили от пешеходной зоны парковочники. Что за беспредел? Может, обучим пешеходов летать?», — возмутились жители улицы.

Как выяснил GOROD48, здание автостоянки с административными помещениями на улице Балмочных, 24 возводит застройщик Нипадистов А.Д. на основании разрешения на строительство, выданного в апреле 2023 года. По документам, работы должны быть завершены до апреля 2025 года.

В пресс-службе мэрии рассказали, что застройщик вдоль строительной площадки сделал проход с навесом, который существовал до ноября 2024 года. Потом его демонтировали для того, чтобы благоустроить территорию.



Фото: пресс-службе мэрии Липецка

«Поймите, эти неудобства временные. Не бывает строек без подобных проблем. В скором времени вдоль земельного участка будет устроен тротуар в плитке. Ориентировочно в декабре, при условии благоприятных погодных условий, работы будут завершены», — добавили в мэрии Липецка.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Викторм
11 минут назад
Два с половиной года им надо, чтобы стоянку возвести? И это "неудобства временные"???!!
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житель
31 минуту назад
Вместо бесконечных парковок лучше бы облагородили придомовые территории, высадили деревья и улучшали общественный транспорт. Пока все делается ради автолюбителей, как будто пешеходов не существует. На новые микрорайоны без слез не взглянешь, все забито машинами и территория совершенно не пригодна для прогулок к примеру с коляской...
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Во народ
26 минут назад
То жалуется что нет парковочных мест, то как только их начали делать, жалуется что только их делают)
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