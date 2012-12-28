Липчане жалуются на строителей парковки: они закрыли часть тротуара.

Напротив крупного мебельного магазина на улице Балмочных начали строить парковку. Но почему-то за счет безопасности пешеходов.«Где ходить пешеходам? Магазины, многоэтажные дома. Прошлую зиму, по Балмочных, 14, 16, было не пройти. Всё загородили и никто не чистил пешеходный тротуар. Сколько человек ноги переломали в этом людном месте? Теперь вот 50 сантиметров оставили от пешеходной зоны парковочники. Что за беспредел? Может, обучим пешеходов летать?», — возмутились жители улицы.Как выяснил GOROD48, здание автостоянки с административными помещениями на улице Балмочных, 24 возводит застройщик Нипадистов А.Д. на основании разрешения на строительство, выданного в апреле 2023 года. По документам, работы должны быть завершены до апреля 2025 года.В пресс-службе мэрии рассказали, что застройщик вдоль строительной площадки сделал проход с навесом, который существовал до ноября 2024 года. Потом его демонтировали для того, чтобы благоустроить территорию.«Поймите, эти неудобства временные. Не бывает строек без подобных проблем. В скором времени вдоль земельного участка будет устроен тротуар в плитке. Ориентировочно в декабре, при условии благоприятных погодных условий, работы будут завершены», — добавили в мэрии Липецка.