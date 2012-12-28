Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Ужесточение «мигрантских» законов, упрощение регистрации парковочных мест – законы, которые вступают в силу в декабре
«Брат брата не бьёт», - на пьедестал поднялись два Агаджановых, но между собой драться они бы не стали
Общество
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31 минуту назад
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В Ельце массовое отключение водоснабжения из-за аварии на электросетях
Обесточена насосная станция
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