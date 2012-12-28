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31 минуту назад
2

В Ельце массовое отключение водоснабжения из-за аварии на электросетях

Обесточена насосная станция

Как сообщили в ОГУП «Елецводоканал», в связи с аварийной ситуацией на линии электроснабжения «Россети Центр» насосной станции №2, сегодня с 14.45 временно прекращена подача холодной воды в Черную, Ламскую, Монастырскую слободы, микрорайон Аргамач, часть города в границах улиц: от И. Уклеина до ул. 9 декабря и от переулка 1-й Ботанический до переулка Огородный. «Ведутся аварийно-восстановительные работы, после их завершения водоснабжение будет восстановлено. По заявкам жителей будет организован подвоз питьевой воды. Заявки на подвоз принимаются по номеру аварийно-диспетчерской службы 8(47467)2-01-83», — сообщили в ОГУП «Елецводоканал».
отключение воды
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Комментарии (2)

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СопроматЬ
12 минут назад
Резервная линия... Не, не слыхали...
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Р
13 минут назад
А что вы делали летом. Ничего. И так всегда. То трубы то лэп
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