Ужесточение «мигрантских» законов, упрощение регистрации парковочных мест – законы, которые вступают в силу в декабре

Организациям-посредникам запретят организовывать и принимать экзамены у мигрантов, за «липовые» документы для мигрантов можно получить штраф до 10 миллионов рублей и до 60 миллионов – за повторное нарушение закона. Регистрация парковочного места на стоянке или в гараже многоквартирного дома для владельца жилья станет проще. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в декабре.

Заметно вырос размер штрафов для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции – начали действовать поправки в Кодекс России об административных правонарушениях. Теперь за бумаги, которые позволяют приезжему сделать вид легального пребывания на территории России – справки, печати, бланки и т.п. – штрафы для юрлиц составят от от 5 миллионов до 10 миллионов рублей с конфискацией орудия совершения правонарушения. При повторном правонарушении предусмотрен штраф от 10 миллионов до 60 миллионов рублей. Кроме того, закон делает более строгим наказание за указанные нарушения в случаях, не связанных с организацией незаконной миграции. Теперь юридическим лицам грозит штраф от 40 до 80 тысяч рублей, до этого он составлял от 30 до 50 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение теперь будет составлять от 100 до 200 тысяч рублей (ранее - от 50 до 100 тысяч рублей). Оба случая предполагают конфискацию орудия совершения правонарушения.С декабря проводить экзамены для иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, а также выдавать соответствующие сертификаты смогут только государственные учреждения, включенные в специальный перечень правительства. Данным организациям запретят передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена. Также правительство определит точный размер платы за экзамен. По мнению разработчиков законопроекта такой шаг сделает эту сферу более прозрачной.С декабря вступает в силу запрет на пропаганду отказа от деторождения, в частности в рекламе, интернете, СМИ, кинофильмах. Закон устанавливает, что теперь нельзя рассказывать в положительном ключе об идеологии чайлдфри. Так, пропаганда отказа от материнства в кино может стать основанием для отказа в выдаче фильму прокатного удостоверения. За публикации, пропагандирующие чайлдфри, сайт могут включить в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Владельцам соцсетей придется мониторить контент и немедленно ограничивать доступ к пропаганде отказа от деторождения. За несоблюдение запрета предусмотрены штрафы: от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч для ИП и руководителей фирм, от 400 тысяч до 500 тысяч рублей для микро- и малых предприятий и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей для остальных компаний. Вместе с тем, не считается нарушением распространение информации, например, о монашестве, целибате и связанном с ними отказе от деторождения внутри религиозной организации.С декабря нотариусы обязаны соблюдать антиотмывочные процедуры при совершении ряда операций. При процедуре идентификации клиента или его представителя нотариус получит право требовать документы, которые предусмотрены законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Так, документы могут потребовать при приеме в депозит денежных сумм и ценных бумаг, действиях, связанных с увеличением уставного капитала компании по договору займа, купле-продаже юридических лиц, иностранных юридических лиц, майнинге цифровой валюты и распределении цифровой валюты, полученной в результате майнинга и пр. Нотариусы могут отказать в совершении этих операций, если есть подозрение, что с их помощью легализуют преступный доход, также самостоятельно направлять регулятору информацию о любой подозрительной операции.С декабря зарегистрировать право собственности на машино-место в паркинге многоквартирного дома или на коллективной автостоянке, если оно находится в общей долевой собственности, станет проще: для этого больше не потребуется обходить каждого соседа и получать его согласие – на такую процедуру могли уйти месяцы, иногда годы и не всегда удавалось договориться с другими владельцами долей. Теперь для определения границ надо заказать кадастровые работы по подготовке техплана парковочного места. Инженер должен учесть проектную документацию здания и документы, по которым получена доля, и опубликовать извещение о выделении. Оно должно содержать контактные данные владельца доли, данные кадастрового инженера, кадастровый номер и адрес паркинга, схему расположения выделяемого машино-места, порядок ознакомления с техпланом, срок для возражений (минимум 30 дней). Остальные собственники за этот период могут выразить возражения, но они должны быть обоснованными. Например, если машино-место блокирует проезд или мешает использовать другие места - это обоснованное возражение. Просто «не согласен» - не считается.С декабря осужденные, которые находятся в следственном изоляторе, получат право на длительные свидания с родственниками – прежде такого права у тех, кто находился в СИЗО, не было. Свидание будет возможным при наличии письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело в отношении этого человека. Также станет возможным заменить длительное свидание на краткосрочное, а право на свидание – правом на телефонный разговор.