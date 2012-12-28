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сегодня, 10:10
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Вслед за «Ривьерой» эвакуация происходит в «Европе»
Работа торговых центров встала, проверка проходила также в трёх школах.
Службы экстренного реагирования проверяют торговые центры после сообщения о минировании.
Также, по данным GOROD48, проверялись три школы. Они уже работают в штатном режиме.
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