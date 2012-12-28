Вслед за «Ривьерой» эвакуация происходит в «Европе»

Работа торговых центров встала, проверка проходила также в трёх школах.



Утром в Липецке вновь происходит эвакуация торговых центров — в четвертый раз за две недели эвакуируют «Ривьеру», также приостановила работу «Европа» на улице Советской.Службы экстренного реагирования проверяют торговые центры после сообщения о минировании.Также, по данным GOROD48, проверялись три школы. Они уже работают в штатном режиме.