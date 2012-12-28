Антициклон принес в Липецкую область потепление

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться на периферии обширного антициклона, который расположился сейчас в Западной Европе, возможны лишь небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в Липецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно, без существенных осадков. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем — около нуля градусов.День 30 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 28 градуса мороза.