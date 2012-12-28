Сегодня в Липецке: большой «конец света» и липчане назвали самые желанные подарки на Новый год
Липецкий художник восстановил испорченное вандалом граффити с изображением известного киноактера
Из-за роста расходов на программу «Мой двор» благоустройство 13 общественных пространств перенесли на 2025 год
Погода в Липецке
98
28 минут назад
Антициклон принес в Липецкую область потепление
В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться на периферии обширного антициклона, который расположился сейчас в Западной Европе, возможны лишь небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке облачно, без существенных осадков. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем — около нуля градусов.
День 30 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 28 градуса мороза.
0
0
0
1
0
Комментарии