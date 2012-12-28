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Происшествия
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сегодня, 17:08
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Третья эвакуация за две недели: ТРЦ «Ривьера» проверяют экстренные службы
Только вчера в торговом центре прошли учения.
Накануне днём в этом же торговом центре прошла учебная эвакуация и плановые антитеррористические учения. Администрация ТРЦ заблаговременно информировала об этом липчан и персонал.
А 15 ноября ТРЦ «Ривьера» эвакуировали из-за короткого замыкания в трансформаторе магазина «Лента».
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