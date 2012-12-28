Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп
В Липецке продолжается погодная аномалия: Тракторный в снегу, в остальном городе сухо
«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Хлевенские полицейские задержали подозреваемого в сбыте оружия на территории Чеченской Республики
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: труп в квартире, оружейный дилер и где установят новые аттракционы
Сегодня, 28 ноября, стало известно, что в квартире на улице 40 лет Октября нашли труп, хлевенские полицейские задержали подозреваемого в торговле оружием на территории Чечни, и мэрия сообщили, где установят новые аттракционы.
Известно, что пенсионер жил один и часто выпивал. Несмотря на то, что никаких внешних признаков насильственной смерти на трупе обнаружено не было, региональный следком начал доследственную проверку.
«Что же такие равнодушные соседи, не могли раньше побеспокоиться», — возмутилась Лиза.
«Ещё пенсионер совсем не старый, из таких ещё есть много работающих и ездящих на машине. И неважно, что выпивал. Такое может случиться и с трезвенниками, и с имеющими родню. Просто, надо заранее как-то позаботиться о себе, общаться с надежным человеком, пусть с чужим. А соседи, уверена, почти все такие. Отзывчивые, добрые, неравнодушные, активные перевелись». — дала совет Гостья.
Хлевенские полицейские задержали 37-летнего подозреваемого в сбыте и хранении оружия на территории Чеченской Республики.
Мужчина предъявил паспорт брата, однако не смог усыпить бдительность полицейских. Они установили его личность и передали чеченским коллегам.
«Спасибо за работу, ДПС», — поблагодарила Правда.
Мэрия наконец-то раскрыла интригу — новые аттракционы будут установлены за памятником Народовольцам, у «взлетки» ведущей к Центральному пляжу.
Торги на поставку и монтаж аттракционов выиграла липецкая компания «Алькор». Она снизила начальную цену контракта с 130 до 104 миллионов рублей. На эти деньги компания должна закупить девять китайских аттракционов.
Новость задела за живое читателей GOROD48.
«Очень умное решение, спасибо!» — поблагодарил Гражданин.
«Там от остановки идти километр, не захочешь кататься, пока доползёшь», — возмутилась Лариса.
«Деревья только не трогайте у взлетки», — попросили Любители тихого парка.
«Еще бы почаще автобус на пляж ходил, и будет остановка рядом с аттракционами», — добавила Фрезия2.
«А я очень довольна, теперь новая территория получит свое развитие. Наверняка у взлетки оборудуют и новый туалет, и киоск поставят с пирожками, с чаем и кофе. Липецк должен развиваться, расти и крепнуть. Всем удачи и добра, ура товарищи, ура!» — написала Лиса из парка.
«Очень жаль. Не трогайте километровку. Такое хорошее тихое место было для пробежек и покатушек на велосипеде/роликах. Такой уютный уголок природы в центре города. Кто ходьбой скандинавской занимался, кто просто вдали от суеты прогуливался с детишками в колясках. Ни шума, ни гама. А остров, я боюсь, после таких инновационных ремонтов как и стадион «Янтарь» прихватизируют частники и фиг туда бесплатно попадёшь. Лучше бы аттракционы поставили в парке, заодно и плитку в очередной раз обновили», — считает Алекс.
«Это новый повод избавиться от деревьев. Оставьте деревья на месте, а карусели верните в парк». — потребовали Деревья.
«Из центра города какое-то мракобесие делают. Сначала платные парковки, что теперь все дворы заставлены. Теперь еще одна печальная новость. Реально офигенное место в центре города! Фактически подлесок со своей уникальной природой. зимой на лыжах всегда катались, летом на пляж бегали. Снова надо всю зелень сравнять с землёй и закатать в асфальт. Ставьте сразу качели в парке, один фиг придется всё перекапывать при строительстве элитного ЖК у Туриста, чтобы коммуникации подвести», — считает Дарья Н.
«Никто не подумал, как добираться с детьми до этих аттракционов? Не захочется никаких прогулок. Отдыхайте там сами. Зачем людей дразнить, если всё решили по-своему. А тех, кто будет жить в новом жилом комплексе на месте Туриста — искренне жаль. Место совсем не подходящее», — мнение от Очень жаль.
«Нам трубы нужны, какие аттракционы? У вас со здравым смыслом есть связь? Тем более за такую цену к китайским каруселям лучше не подходить». — заметил комментатор.
Утром липчане наблюдали погодную аномалию. В центре не упало ни снежинки, а Тракторный завалило снегом.
Ближе к вечеру снег пошел и в центре Липецка.
«Прикольно! А я и летом замечал, везде ливень, город утонул, а на Тракторном сухо и светит солнце!» — поделился наблюдениями Алкан лтз.
«Турагенства ещё туры не продают «из зимы — в лето за полчаса?» вместо Турции! Дёшево и сердито», — посмеялся вв.
«На Тракторном время быстрее идëт, мы уже в будущем!» — объяснил ситуацию Вещий.
«Наконец-то. Уррааа. Зима!» — порадовалась Герда Айс.
Снег выпал ненадолго. Уже завтра он растает: по прогнозу синоптиков, 29 ноября в Липецке до +2 градусов.
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