Липецкая вечЁрка: труп в квартире, оружейный дилер и где установят новые аттракционы

Сегодня, 28 ноября, стало известно, что в квартире на улице 40 лет Октября нашли труп, хлевенские полицейские задержали подозреваемого в торговле оружием на территории Чечни, и мэрия сообщили, где установят новые аттракционы.