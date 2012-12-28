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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: труп в квартире, оружейный дилер и где установят новые аттракционы

Сегодня, 28 ноября, стало известно, что в квартире на улице 40 лет Октября нашли труп, хлевенские полицейские задержали подозреваемого в торговле оружием на территории Чечни, и мэрия сообщили, где установят новые аттракционы.

Накануне по просьбам жильцов дома на улице 40 лет Октября спасатели и полицейские вскрыли квартиру, из которой распространялся жутки запах, и  нашли в ней труп 71-летнего хозяина. 

Известно, что пенсионер жил один и часто выпивал. Несмотря на то, что никаких внешних признаков насильственной смерти на трупе обнаружено не было, региональный следком начал доследственную проверку.

«Что же такие равнодушные соседи, не могли раньше побеспокоиться», — возмутилась Лиза.

«Ещё пенсионер совсем не старый, из таких ещё есть много работающих и ездящих на машине. И неважно, что выпивал. Такое может случиться и с трезвенниками, и с имеющими родню. Просто, надо заранее как-то позаботиться о себе, общаться с надежным человеком, пусть с чужим. А соседи, уверена, почти все такие. Отзывчивые, добрые, неравнодушные, активные перевелись». — дала совет Гостья.

Хлевенские полицейские задержали 37-летнего подозреваемого в сбыте и хранении оружия на территории Чеченской Республики.


Мужчина предъявил паспорт брата, однако не смог усыпить бдительность полицейских. Они установили его личность и передали чеченским коллегам.

«Спасибо за работу, ДПС», — поблагодарила Правда.

Мэрия наконец-то раскрыла интригу — новые аттракционы будут установлены за памятником Народовольцам, у «взлетки» ведущей к Центральному пляжу.

Торги на поставку и монтаж аттракционов выиграла липецкая компания «Алькор». Она снизила начальную цену контракта с 130 до 104 миллионов рублей. На эти деньги компания должна закупить девять китайских аттракционов.

Новость задела за живое читателей GOROD48.

«Очень умное решение, спасибо!» — поблагодарил Гражданин.

«Там от остановки идти километр, не захочешь кататься, пока доползёшь», — возмутилась Лариса.

«Деревья только не трогайте у взлетки», — попросили Любители тихого парка.

«Еще бы почаще автобус на пляж ходил, и будет остановка рядом с аттракционами», — добавила Фрезия2.

«А я очень довольна, теперь новая территория получит свое развитие. Наверняка у взлетки оборудуют и новый туалет, и киоск поставят с пирожками, с чаем и кофе. Липецк должен развиваться, расти и крепнуть. Всем удачи и добра, ура товарищи, ура!» — написала Лиса из парка.

«Очень жаль. Не трогайте километровку. Такое хорошее тихое место было для пробежек и покатушек на велосипеде/роликах. Такой уютный уголок природы в центре города. Кто ходьбой скандинавской занимался, кто просто вдали от суеты прогуливался с детишками в колясках. Ни шума, ни гама. А остров, я боюсь, после таких инновационных ремонтов как и стадион «Янтарь» прихватизируют частники и фиг туда бесплатно попадёшь. Лучше бы аттракционы поставили в парке, заодно и плитку в очередной раз обновили», — считает Алекс.

«Это новый повод избавиться от деревьев. Оставьте деревья на месте, а карусели верните в парк». — потребовали Деревья.

«Из центра города какое-то мракобесие делают. Сначала платные парковки, что теперь все дворы заставлены. Теперь еще одна печальная новость. Реально офигенное место в центре города! Фактически подлесок со своей уникальной природой. зимой на лыжах всегда катались, летом на пляж бегали. Снова надо всю зелень сравнять с землёй и закатать в асфальт. Ставьте сразу качели в парке, один фиг придется всё перекапывать при строительстве элитного ЖК у Туриста, чтобы коммуникации подвести», — считает Дарья Н.

«Никто не подумал, как добираться с детьми до этих аттракционов? Не захочется никаких прогулок. Отдыхайте там сами. Зачем людей дразнить, если всё решили по-своему. А тех, кто будет жить в новом жилом комплексе на месте Туриста — искренне жаль. Место совсем не подходящее», — мнение от Очень жаль.

«Нам трубы нужны, какие аттракционы? У вас со здравым смыслом есть связь? Тем более за такую цену к китайским каруселям лучше не подходить». — заметил комментатор.

Утром липчане наблюдали погодную аномалию. В центре не упало ни снежинки, а  Тракторный завалило снегом.


Ближе к вечеру снег пошел и в центре Липецка.

«Прикольно! А я и летом замечал, везде ливень, город утонул, а на Тракторном сухо и светит солнце!» — поделился наблюдениями Алкан лтз.

«Турагенства ещё туры не продают «из зимы — в лето за полчаса?» вместо Турции! Дёшево и сердито», — посмеялся вв.

«На Тракторном время быстрее идëт, мы уже в будущем!» — объяснил ситуацию Вещий.

«Наконец-то. Уррааа. Зима!» — порадовалась Герда Айс.

Снег выпал ненадолго. Уже завтра он растает: по прогнозу синоптиков, 29 ноября в Липецке  до +2 градусов.
вечЁрка
труп
оружие
аттракционы
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