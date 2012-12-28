сегодня, 10:21
В Липецке в двойном столкновении пострадал водитель «Лады Весты»
За сутки на дорогах области получили травмы три человека.
Около семи вечера на проспекте Победы столкнулись электросамокат под управлением 15-летней девочки и автомобиль «Датсун» с 28-летней девушкой за рулем. Девочка-подросток с травмами доставлена в больницу.
В Ельце на улице 9 Декабря 63-летняя женщина за рулем «Ниссана» совершила сбил 32-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
