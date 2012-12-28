В Липецке в двойном столкновении пострадал водитель «Лады Весты»

За сутки на дорогах области получили травмы три человека.



25 мая в Липецке на улице Московской 69-летний водитель «Киа Спектра» врезался в стоящий автомобиль «Лада Веста», который от удара столкнулся с «Киа Спортейдж». В аварии получил травмы 63-летний водитель «Весты», его госпитализировали.Около семи вечера на проспекте Победы столкнулись электросамокат под управлением 15-летней девочки и автомобиль «Датсун» с 28-летней девушкой за рулем. Девочка-подросток с травмами доставлена в больницу.В Ельце на улице 9 Декабря 63-летняя женщина за рулем «Ниссана» совершила сбил 32-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.