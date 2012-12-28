Липчанин упал с велосипеда и потерял сознание: у него тут же украли телефон

По камерам видеонаблюдения установлен подозреваемый.

В вашем браузере отключен JavaScript

23 мая в третьем часу ночи в липецкий отдел полиции №3 обратился 41-летний липчанин с заявлением о краже телефона за 30 000 рублей. Двумя часами ранее на улице Доватора при обгоне двух мужчин он упал с велосипеда и потерял сознание. Когда липчанин пришел в себя, его сотового телефона не было. По записям камер видеонаблюдения установлен подозреваемый в краже смартфона.«26-летний липчанин с другом шёл по улице Доватора, когда их обогнал мужчина на велосипеде и упал с него. Воспользовавшись тем, что мужчина находился без сознания, подозреваемый обыскал его и украл телефон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Украденный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.