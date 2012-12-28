В Липецкой области без снега, без ветра и до +3

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от -2 до +3 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью —от -2 до -4 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.День 29 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 24 градуса мороза.