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Погода в Липецке
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сегодня, 17:08
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В Липецкой области без снега, без ветра и до +3
В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью —от -2 до -4 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.
День 29 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 24 градуса мороза.
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