сегодня, 10:08
Лес у Заречья завален шинами
По данным лесников, таких свалок — десятки.
«Просьба службам вывезти с территории леса данные покрышки. А тем, кто это сделал, как минимум, должно быть стыдно, а как максимум, чтоб их наказали за то, что они вредят экологии», — написала Наталья, добавив, что автомобильные покрышки в естественных условиях разлагаются более 100 лет, выделяя канцерогены и загрязняя почву.
В областном министерстве лесного хозяйства GOROD48 с горечью сообщили, что отработанные шины в лесу — серьезная проблема. По данным на 12 мая, в лесах региона зафиксировано 80 (!) свалок, 15 из них уже убрали. Лесники трудятся почти каждый день. Больше всего свалок рядом с Липецком.
— Первый враг леса — это человек! — заметили в ведомстве.
GOROD48 передал координаты очередной свалки, попросив убрать и ее.
Старые покрышки складируют и в Липецке — возле контейнерных площадок. В 2025 году мэрия потратила 6 миллионов бюджетных рублей на вывоз покрышек с городских импровизированных свалок.
