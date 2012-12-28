Общество
396
сегодня, 10:08
4

Лес у Заречья завален шинами

По данным лесников, таких свалок — десятки.

Липчанка Наталья Макаренко попросила GOROD48 опубликовать снятую ею в лесу у поселка Заречья свалку покрышек.



«Просьба службам вывезти с территории леса данные покрышки. А тем, кто это сделал, как минимум, должно быть стыдно, а как максимум, чтоб их наказали за то, что они вредят экологии», — написала Наталья, добавив, что автомобильные покрышки в естественных условиях разлагаются более 100 лет, выделяя канцерогены и загрязняя почву.



В областном министерстве лесного хозяйства GOROD48 с горечью сообщили, что отработанные шины в лесу — серьезная проблема. По данным на 12 мая, в лесах региона зафиксировано 80 (!) свалок, 15 из них уже убрали. Лесники трудятся почти каждый день. Больше всего свалок рядом с Липецком.

— Первый враг леса — это человек! — заметили в ведомстве.

GOROD48 передал координаты очередной свалки, попросив убрать и ее.

Старые покрышки складируют и в Липецке — возле контейнерных площадок. В 2025 году мэрия потратила 6 миллионов бюджетных рублей на вывоз покрышек с городских импровизированных свалок.
Комментарии (4)

Дворы
16 минут назад
Их и во дворах полно, покрышек, в землю вкопаны
Дед
30 минут назад
Принимать надо за деньги ! Все соберут ! Деньги никто платить не хочет !
Савелий
46 минут назад
При покупке машины я плачу государству утилизационный сбор. Значит, обязанность государства - организовать точки сбора компонентов авто для их последующей утилизации. Шины, масла, АКБ, кузовные детали. И где оно?
ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
сегодня, 10:21
Что в голове у этих людей? Видимо это воспитание родителей такое. Ни стыда, ни совести.
