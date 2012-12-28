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сегодня, 10:15
36

Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп

Мужчине был 71 год.

27 ноября в 11:12 в квартире одного из домов по улице 40 лет Октября в Липецке нашли сгнивший труп.

Квартиру вскрыли сотрудники МЧС по жалобе соседей — из неё шёл сильный трупный запах. Оказалось, в квартире разлагалось тело 71-летнего

Пенсионер жил один и часто выпивал. Видимых внешних повреждений на трупе не обнаружено.

— Правобережный межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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Комментарии (36)

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Гостья
11 минут назад
Яна, если человек заботится о живности, кормит, лечит, болеет душой за неё - это очень тяжелая ежедневная нагрузка, требует всего. А уж мимо человека, которому необходимо внимание, он никогда не пройдет равнодушно, всегда заметит что-то не ладное, даже будет помогать. Я - сторонница общения, пусть даже получишь неприятность от этого общения.
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Гостья
33 минуты назад
Ещё пенсионер совсем не старый, из таких ещё есть много работающих и ездящих на машине. И не важно что выпивал. Такое может случиться и с трезвенниками и с имеющими родню. Просто надо заранее как-то позаботиться о себе, общаться с надежным человеком, пусть с чужим. А соседи, уверена, почти все такие. Отзывчивые, добрые, неравнодушные, активные перевелись.
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Яна
38 минут назад
Что бы соц служба следила за человеком, нужно стать на обслуживание да еще за это и платить
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Яна
41 минуту назад
У меня соседка больше о собаках переживает, операции платные делает, а муж больной ей до лампочки, деньги носит да и ладно
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Нонка
сегодня, 14:08
А гдеж соц служба или она как такси по вызову Все для отчётности для Галочкин Ну Сокол даёт -то одно ,а то сразу раз и другое
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Да уж
сегодня, 14:08
У нас в соседнем доме тоже так труп одинокого алкоголика нашли. Дня через 4. Крым. Лето. Жара При СССР ещё было. Там всё протекло. Полы снимали, хлоркой засыпали, раствором проливали. Всё равно вонь жуткая была. А квартиру эту моей знакомой распределили. Только через год въехала.
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Р
сегодня, 14:00
Полнейшее безразличие к сожалению. Умер человек и никто из соседей не побеспокоился, а где сосед. Вот чем от ссср отличается. Также и в медицине, да и вообще
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ну-ну
сегодня, 14:06
Вы считаете что соседи виноваты ?Или новая лучшая жизнь
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65+
сегодня, 13:38
Если выпивал был бы проспиртован и не сгнил ! Лежал как Ленин целый .
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Врач
сегодня, 13:44
А запах откуда ?
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Пьянство ,
сегодня, 13:29
большой грех ! Но грешники этого не понимают !
Ответить
Р
сегодня, 14:07
Большой грех безразличие. Зато о котах и собаках заботятся
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ГостьЯ
4 минуты назад
Большой грех безразличие. Зато о котах и собаках заботятся А при чем здесь коты и собаки? Вы верно заметили ,что безразличие -это грех.И потому многие неравнодушные люди заботятся о животных . А вот вы лично , ежедневно устраиваете обход квартир в своем доме, чтобы удостовериться , что все соседи в порядке ?
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Женщина
51 минуту назад
Большой грех безразличие. Зато о котах и собаках заботятся Теперь ещё и алкашей, прости господи, подкармливать?
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Алкаш
сегодня, 13:09
Да, уж...
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