Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп
В Липецке продолжается погодная аномалия: Тракторный в снегу, в остальном городе сухо
Липецкая мэрия закупает теневые навесы, трибуны для игроков и зрителей на 100 миллионов рублей
«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Прокурор попросил для обвиняемого в двойном убийстве Ивана Николаева 20 лет колонии строгого режима
Происшествия
5492
сегодня, 10:15
36
Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп
Мужчине был 71 год.
Квартиру вскрыли сотрудники МЧС по жалобе соседей — из неё шёл сильный трупный запах. Оказалось, в квартире разлагалось тело 71-летнего
Пенсионер жил один и часто выпивал. Видимых внешних повреждений на трупе не обнаружено.
— Правобережный межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
0
20
7
2
3
Комментарии (36)