Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп

Мужчине был 71 год.

27 ноября в 11:12 в квартире одного из домов по улице 40 лет Октября в Липецке нашли сгнивший труп.Квартиру вскрыли сотрудники МЧС по жалобе соседей — из неё шёл сильный трупный запах. Оказалось, в квартире разлагалось тело 71-летнегоПенсионер жил один и часто выпивал. Видимых внешних повреждений на трупе не обнаружено.— Правобережный межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.