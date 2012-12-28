В Ельце выявили нелегального кредитора

Банк России выявил в Липецкой области организацию с признаками нелегального кредитора — это компания, которую ранее исключили из реестра МФО, но ее офис продолжал работать в Ельце.«Всего с января по март в России выявлено 472 нелегальных кредитора. Это на 36% больше, чем год назад. Увеличилось количество незаконных компаний, которые работали только онлайн — в основном, они рассказывали о своих услугах в соцсетях. На блокировку направлено более 1,3 тысячи интернет-ресурсов «нелегалов», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Офлайн чаще всего выдавали займы псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины. Они маскировали свои сделки договорами купли-продажи, хранения и комиссии. Часть компаний использовали в своем наименовании слова и словосочетания, предусмотренные только для профессиональных кредиторов.А самой рискованной схемой называют нелегальное кредитование в криптовалюте. Сайты «нелегалов» блокируются, но мошенники создают новые дублирующие ресурсы.