Мэрии удалось сэкономить на содержании липецких пляжей четверть выделенных на это средств

Компания «Труженик» займется этой работой всего за 1 684 640 рублей.

Значительным падением начальной цены закупки — на 26,5% — закончились торги на содержание пляжей Липецка. В ходе жесткой конкурентной борьбы компания «Труженик» снизила цену работ с 2,3 миллиона до 1 684 640 рублей — и это при том, что в этом году на содержание муниципальных пляжей мэрия выделила и так на 280 тысяч рублей меньше, чем в 2025-м!Компании «Труженик», в которой, по данным УФНС по Липецкой области, работает всего четыре человека, необходимо подготовить к 1 июня три пляжа — сокольский, новолипецкий и тракторозаводской, а также зону отдыха у воды на городской набережной (центральный пляж содержит МАУК «Культурные пространства Липецка»).К концу этой недели подрядчику следует завезти на пляж в районе Тракторного 150 кубометров песка и разровнять его на площади в тысячу квадратных метров, продезинфицировать и промыть водопроводы и питьевые фонтанчики, отремонтировать оборудование, установить детские купальни и буйки, покрасить лавочки, кабинки для переодевания, сигнальные мачты, спортивный инвентарь, а после окончания сезона, в начале сентября, демонтировать и вывезти оборудование на хранение на базу УГС. Контракт предусматривает периодическую косьбу газонов и уборку мусора.ООО «Труженик» соответствует своему названию. Компания Владимира Фарафонова является подрядчиком по 108 контрактам на общую сумму 117,9 млн рублей. В ТОП-3 ее заказчиков — УГС Липецка (37 контрактов на 56,3 млн рублей), городское управление капитального ремонта (12 контрактов на 10,5 миллиона) и региональное министерство здравоохранения (7 контрактов на 9,7 миллиона). Арбитражными судами рассмотрены восемь дел с участием этой компании, в пяти из которых она была ответчиком по неисполненным обязательствам. Но в последнем из завершившихся процессов, в котором фигурировал «Труженик», была тяжба с иностранным резидентом ОЭЗ «Липецк», ООО «Бекарт Липецк». Липчане требовали от дочки бельгийской компании 187 979 рублей расчета за ремонт ступеней крыльца офиса на территории завода, но Фарафонову удалось отсудить у резидента лишь 3 795 рублей неустойки и 14 321 рублей расходов по уплате госпошлины.