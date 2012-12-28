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сегодня, 13:23
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Цены на бензин в Липецкой области стремятся вверх все быстрее

Стоимость бензина и дизтоплива в Липецкой области продолжает расти, при том рост цен за последнюю неделю снова ускорился, сообщается в мониторинге Липецкстата. 

На прошлой неделе бензин в Липецкой области подорожал на 0,7% против 0,3% неделей ранее. Как и в предыдущий период подорожали все четыре вида наблюдаемого топлива, лидером оказался бензин марки АИ-92, который прибавил в цене сразу 0,9%. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 19 по 25 ноября) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,7% — с 56,91 до 57,31 рубля за литр. Заметнее всего, сразу на 0,9% вырос в цене бензин марки АИ-92 — его стоимость составила 54,10 рубля (на 18 ноября — 53,64 рубля). Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,6%, с 58,93 рубля до 59,26 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 увеличилась на 0,5%, с 81,89 рубля до 82,29 рубля. На 0,4% выросли потребительские цены на дизельное топливо, с 63,97 рубля до 64,20 рубля.

бензин
цены
инфляция
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Комментарии (14)

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Сначала новые
...
20 минут назад
Кто же должен остановить рост цен на бензин? Еженедельно повышается!Бардак! И не только на бензин, но и на продукты и услуги. "У нас нет инфляции!!!!"????
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кит
40 минут назад
Страна без национальных интересов ! Есть такие ?
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Сергей
46 минут назад
Кому все еще не понятно, что за все в нашей стране платит народ!
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Антисоветчик
52 минуты назад
После НГ повысят цены на ЖКХ, следом за ними потянется торговля, а дальше всё остальное, и станем ы в 2 раза беднее, не все конечно, а только те, кто верит что "всё будет хорошо"
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А разве может быть иначе
сегодня, 14:35
Не стоит волноваться по поводу роста цен! Конец заранее известен: в новогоднем обращении президент снова торжественно объявит, что инфляция за год составляет только 4% и весь народ России сразу ощутит полное единство перед экранами ТВ.
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вот так
сегодня, 14:26
дизель перевалил за 65 р, не занижайте!
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дядя
сегодня, 14:07
биржевые цены на бензин упали. а заправочные так и растут. точно говорят, что отечественная экономика - это сумасшедший дом
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дед
сегодня, 14:04
налог на бензин до70%.на нефтянке друзья сидят.зарплаты по5000000 в день.
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Житель
сегодня, 13:56
Это радует
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безумный макс
сегодня, 13:38
хахаха через некоторое время вы будете говорить какие низкие цены были на бензин
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