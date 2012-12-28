Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп
В Липецке продолжается погодная аномалия: Тракторный в снегу, в остальном городе сухо
Липецкая мэрия закупает теневые навесы, трибуны для игроков и зрителей на 100 миллионов рублей
«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Прокурор попросил для обвиняемого в двойном убийстве Ивана Николаева 20 лет колонии строгого режима
Экономика
844
сегодня, 13:23
14
Цены на бензин в Липецкой области стремятся вверх все быстрее
Стоимость бензина и дизтоплива в Липецкой области продолжает расти, при том рост цен за последнюю неделю снова ускорился, сообщается в мониторинге Липецкстата.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,7% — с 56,91 до 57,31 рубля за литр. Заметнее всего, сразу на 0,9% вырос в цене бензин марки АИ-92 — его стоимость составила 54,10 рубля (на 18 ноября — 53,64 рубля). Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,6%, с 58,93 рубля до 59,26 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 увеличилась на 0,5%, с 81,89 рубля до 82,29 рубля. На 0,4% выросли потребительские цены на дизельное топливо, с 63,97 рубля до 64,20 рубля.
3
0
10
2
0
Комментарии (14)