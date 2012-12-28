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36 минут назад

18-летняя жительница Станового нанялась пособницей к мошенникам

Вчерашней школьнице грозит до 5 лет заключения.

В Становлянском районе завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. Перед судом готовится предстать 18-летняя местная жительница, которой по части 2 статьи 159 УК РФ грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, девушка решила подзаработать и вызвалась помогать телефонным мошенникам, которые свалили на неё самую опасную работу – быть курьером пери передачи наличных денег.

Перед этим разводилы позвонили 73-летней пенсионерке и, представившись медиками, рассказали, что их внучка стала виновницей ДТП и чтобы избежать уголовной ответственности нужно заплатить (врачам?!!) 800 тысяч рублей.

Пенсионеры в РФ – люди преимущественно бедные, поэтому таких денег у бабули не было. Зато водились сбережения в размере 100 тысяч рублей, которые она и согласилась отдать. За деньгами на такси и приехала юная участница мошенничества, которой бабуля отдала всё, что накопила за жизнь при тоталитарном СССР и в свободной России.

Выяснилось, что девушка работала за процент. За курьерские услуги она получила 18 тысяч рублей, а остальное перевела неизвестным «кураторам». Главных участников мошеннической схемы, как обычно, не поймали, отдуваться будет ветреная и наивная любительница лёгкого заработка.
Телефонное мошенничество
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