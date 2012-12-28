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285
сегодня, 13:23
3

В Липецкой области ускорился рост цен на бензин

Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе ускорили рост — в среднем бензин подорожал на 0,3% против 0,1% неделей ранее. 

Как и в предыдущий период подорожали все четыре вида наблюдаемого топлива, лидером стало дизельное топливо, которое прибавило в цене сразу 0,5%. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 12 по 18 ноября) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% — с 56,72 до 56,91 рубля за литр. Так, на 0,4% вырос в цене бензин марки АИ-92 — его стоимость составила 53,64 рубля (на 11 ноября —  53,43 рубля). Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,3%, с 58,76 рубля до 58,93 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 увеличилась на 0,2%, с 81,75 рубля до 81,89 рубля. Заметнее всего, на 0,5% — выросли потребительские цены на дизельное топливо, с 63,67 рубля до 63,97 рубля. 

цены
топливо
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Комментарии (3)

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Сначала новые
А шо
сегодня, 13:54
У Вас подешевело?Буржуинские Вы наши!
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Читательница.
сегодня, 13:52
14.11.24 на Роснефти АИ-92 стоил 53,45, 20.11.24 - 53,70. Рост в процентном соотношении составил 0,47%. Это ближе к 0,5% нежели к 0,4%.
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Набоков
сегодня, 13:43
При капитализме цены никогда не снижаются, только зарплаты.
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