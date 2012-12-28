В Липецкой области ускорился рост цен на бензин

Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе ускорили рост — в среднем бензин подорожал на 0,3% против 0,1% неделей ранее.

Как и в предыдущий период подорожали все четыре вида наблюдаемого топлива, лидером стало дизельное топливо, которое прибавило в цене сразу 0,5%. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 12 по 18 ноября) представил Липецкстат.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% — с 56,72 до 56,91 рубля за литр. Так, на 0,4% вырос в цене бензин марки АИ-92 — его стоимость составила 53,64 рубля (на 11 ноября — 53,43 рубля). Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,3%, с 58,76 рубля до 58,93 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 увеличилась на 0,2%, с 81,75 рубля до 81,89 рубля. Заметнее всего, на 0,5% — выросли потребительские цены на дизельное топливо, с 63,67 рубля до 63,97 рубля.