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49 минут назад
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Средний возраст матери в Липецкой области — 28,7 года

В последнее воскресенье ноября отмечается День матери — в этом году он выпадает на 24 ноября. Липецкстат представил свой портрет липецкой мамы.

Женщины составляют 54% населения Липецкой области. Из 605 тысяч представительниц прекрасного пола 42% находятся в активном репродуктивном возрасте, то есть, являются или могут стать матерями. Почти три тысячи липецких женщин в 2023 году впервые стали мамами — 37% от общего числа рожениц. При этом средний возраст матери при рождении ребенка составил 28,7 года. В городской и сельской местности он почти одинаков. Для сравнения, десять лет назад средний возраст матери был равен 27,5 года, причем на селе мамы были моложе — 26,7 года. Четверым самым молодыми мамам 2023 года 14 лет, а самой взрослой матери — 49 лет.

Всего в 2023 году родилось 7,9 тысячи младенцев — доля мальчиков составила 51%, девочек 49%. Коэффициент рождаемости сохранился на уровне 2022 года и равен 7,1 на тысячу человек населения.

В среднем на одну женщину репродуктивного возраста (15-49 лет) приходится 1,2 ребенка. По уровню рождаемости Липецкая область находится на восьмом месте среди 18-ти регионов Центрального федерального округа. За девять месяцев 2024 года на свет появились 5,7 детей, это на 8% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. За прошедшие месяцы 77 женщин стали мамами близнецов, а одна родила тройню.

Первенцев чаще рожают женщины в возрасте до 29 лет (73% рожениц). Чем выше возраст матери, тем меньше доля первых детей (18% у матерей 30-44 лет). Вторых и третьих детей в основном рожают женщины в возрасте от 30 до 34 лет (35% детей), четверых и более — в возрасте 35-39 лет (37%). Почти половина всех младенцев (48%) родились у женщин в возрасте от 30 до 39 лет.

Более 45% детей, появившихся на свет в Липецкой области в 2023 году, рождены мамами, имеющими высшее образование, причем в сельской местности 30% таких женщин, в городах — 53%.

В Липецкой области большинство детей рождается в браке (83% от общего числа рожденных в 2023 году). Но многие женщины становятся матерями, не связывая себя семейными отношениями. Так, в прошлом году родилось 1,4 тысячи детей вне брака (17% от общего количества), причем в сельской местности их доля выше, чем в городской (22% и 15%). Большинство детей — 46% от числа рожденных в браке —– появляется на свет в первые два года после создания семьи.

День матери
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Комментарии (2)

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Тетка
11 минут назад
Репродутивный возраст с 15 до 49 лет. Одурели что ли. Может с 10 до 60 напишут еще. В 49 лет единицы сами смогут родить.У женщин уже физиология не позволит.А в 15-это дети, а не женщины.Что некоторые рожают и в 14- ни о чем не говорит.Женщина должна быть совершеннолетней, как минимум.
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Станиславский
33 минуты назад
4 -рем мамом 14 лет.
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