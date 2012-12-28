Три автомобиля столкнулись у села Подгорного

Авария обошлась без пострадавших.



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Днем 20 ноября у села Подгорного столкнулись автомобили «Митсубиси Аутлендер», «Лада Гранта» и «Лада Веста».По словам очевидцев, у «Весты» поврежден задний бампер, «Гранта» разбита как спереди, так и сзади, а у внедорожника серьезно повреждена передняя часть.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.