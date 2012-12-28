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Происшествия
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сегодня, 16:03
Три автомобиля столкнулись у села Подгорного
Авария обошлась без пострадавших.
По словам очевидцев, у «Весты» поврежден задний бампер, «Гранта» разбита как спереди, так и сзади, а у внедорожника серьезно повреждена передняя часть.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.
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