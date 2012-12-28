Два 16-летних подростка пострадали в дорожных авариях

Один был пассажиром автомобиля, второго сбила машина.



За минувшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек, среди пострадавших двое подростков.Ночью в Липецке на улице Краснозаводской 19-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и въехал в световую опору. Его 16-летний пассажир получил травму, и после оказания помощи был отпущен.В Ельце на улице Радиотехнической 22-летний водитель «Ауди» сбил 16-летнего подростка. Юноша был госпитализирован.Во дворе на улице Космонавтов в Липецке 61-летняя пенсионерка попала под автомобиль «Шевроле», которым управляла 53-летняя женщина. Пенсионерку доставили в больницу.