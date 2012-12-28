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Два 16-летних подростка пострадали в дорожных авариях
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156
14 минут назад
2

Два 16-летних подростка пострадали в дорожных авариях

Один был пассажиром автомобиля, второго сбила машина.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек, среди пострадавших двое подростков.

Ночью в Липецке на улице Краснозаводской 19-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и въехал в световую опору. Его 16-летний пассажир получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Ельце на улице Радиотехнической 22-летний водитель «Ауди» сбил 16-летнего подростка. Юноша был госпитализирован. 

Во дворе на улице Космонавтов в Липецке 61-летняя пенсионерка попала  под автомобиль «Шевроле», которым управляла 53-летняя женщина. Пенсионерку доставили в больницу.

авария
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