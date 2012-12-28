Сегодня в Липецке: что такое «тихое увольнение» и где в городе предлагают самую высокую зарплату

Представляем информационную картину наступившего дня.

Днём в Липецке от +3 до +5 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.











С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 30 лет Октября, 6, 8; Вавилова, 2, 4, 12, 21; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Гагарина, 24, 28, 30, 47, 51/2, 57, 59, 61, 61а; Дружбы, 32, стр. 32; Зегеля, 1а, 9а, 9а/1, 11, 17, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 30; Кротевича, 9а; Липовская, 1; Семашко, 1, 3, 5, 8, 5в, 6, 8а, 18, 68; Студенческий городок, 14, 16а; Плеханова, 1, 1а, 1б, 3, 5, 13, 13а; Ушинского, 10б, 12; Шевченко, 1 ,4, 3, 7, 20, 24; на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 16, 18, 12, 14а; в переулках Больничном, 1, 2, 3, 4; Челюскинцев, 1, 2, 3, 4.









С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом на сетях обесточат улицы А.Г. Кочеткова; Арсеньева; Бабушкина; Бардина; Баумана, Белорусскую; Водную; Д. Бедного, 2, 66а; Курчатова; Литейную; К. Булавина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пожарского, 8; Семенова-Тян-Шанского; Третьякова, 1, 18; на площади Заводской; в переулках Болотникова; Войнич; Ермака; Космическом, 3, 4, 4а, 5, 5а; Ракетном; Свободном; Тёплом; Щепкина.











В Доме Мастера (ул. Ленина, 2) в 16:00 торжественно откроют персональную выставку Александра Сорочкина «На том , что было, возвожу, что есть, становясь собою… » , в рамках празднования 85-летнего юбилея со дня его рождения (6+).













А.Сорочкин "Читающий"











На выставке представлены 17 живописных полотен из коллекций краеведческого музея, Добровского музея и частной « Галереи Назарова».







В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 покажет не просто спектакль, а сочетание творческой постановки и мастер-класса «Потешный театр Петра Первого» (6+).













Иван Карпов











Если вам требуется помощь адвоката, а денег на неё нет, то это ваш шанс. Сегодня консультация даётся бесплатно.

Креативный преподаватель Вадим Климентьев в 16:00 в ЛОУНБ в 16:00 проведёт очередное занятие в рамках курса «Углубленная и олимпиадная физика» для учеников 9-х классов (12+).













Учитель XXI века



В Центральной городской библиотеке в 13:00 состоится лекция «О чëм способна рассказать ваша собственная фамилия» (12+).













В SuperJob подсчитали, что 31 % липецких компаний сталкивалась со случаями «тихого увольнения». Это когда сотрудники ограничивались выполнением своих прямых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, и не проявляли дополнительной активности, в том числе уклонялись от присутствия на совещаниях, отказывались от сверхурочных и т.п.





По мнению липчан, основными причинами такого поведения являются усталость и выгорание (56%), а также отсутствие перспектив и понятной картины карьерного роста (52%). Каждый пятый (21%) уверен, что таким образом сотрудник пытается привлечь внимание руководства и добиться повышения зарплаты или премии.















На втором месте – вакансия пеxатника флексографской печати с зарплатой от 100 тыс. рублей. Работодатель обещает премии, ДМС и компенсацию транспортных расходов и аренды жилья.

На третьем месте – менеджер отдела продаж с зарплатой от 86 тыс. рублей.









С 10:00 и до завершения ремонтных работ расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократическая, Добролюбова, Дружбы, К. Либкнехта, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, П. Лумумбы, Производственной, Радищева, Репина, Римского-Корсакова, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Сурикова, Энтузиастов.В промежутке с 09:00 до 18:00 на срок до 3-х часов отключат электричество на улицах Елецкой; Свиридова И.В., 20/4, 22/1, 22/2, 22/3; Студёновской, 73, 109б, 122, 205а; Черняховского.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Его называют одним из самых известных учеников В.М. Сорокина. Произведения Заслуженного художника России хранятся в собраниях 9 российских музеев, в том числе 33 работы – в липецком краеведческом музее.Вернисаж продлится до 20 декабря.Юные зрители узнают, про театр первого российского императора, придумают пьесы и сами тут же разыграют их на сцене. Руководить процессом будет известный липецкий режиссёр Иван Карпов.В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) сегодня с 10:00 до 14:00 организуют консультации в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощиКлиментьев даёт много полезной информации и при этом показывает, что физика может быть не скучной, а таит с вебе массу интересного.Липецкие Ивановы и Сидоровы наконец-то смогут получить ключик к разгадке тайны своего происхождения.Как же борются работодатели с «тихими увольнениями»? Чаще всего в таком случае начинают с беседы с сотрудником (70%). А вот дальше два пути: компания либо попытается сохранить работника и предложит более интересные задачи или другие позиции в компании (42%), либо пойдет по пути репрессий. 24% режут премии и бонусы, еще столько же — начинают пересматривать должностные инструкции, стараясь более четко прописать обязанности сотрудников. 9% прекращают оплачивать обучение. 12% компаний расстаются с работниками.В Липецке в ноябре больше всего готовы платить инженеру-геодезисту, выяснили в SuperJob. Ищут сотрудника с опытом работы от двух лет и профильным образованием. Компания предлагает зарплату от 120 тыс. рублей.В рейтинг также вошли вакансии врача-ортодонта с зарплатой от 80 тыс. рублей и специалиста по ОТ и ТБ с зарплатой до 83 тыс. рублей.