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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: что такое «тихое увольнение» и где в городе предлагают самую высокую зарплату

Представляем информационную картину наступившего дня.

Сухо

Днём в Липецке от +3 до +5 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 30 лет Октября, 6, 8; Вавилова, 2, 4, 12, 21; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Гагарина, 24, 28, 30, 47, 51/2, 57, 59, 61, 61а; Дружбы, 32, стр. 32; Зегеля, 1а, 9а, 9а/1, 11, 17, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 30; Кротевича, 9а; Липовская, 1; Семашко, 1, 3, 5, 8, 5в, 6, 8а, 18, 68; Студенческий городок, 14, 16а; Плеханова, 1, 1а, 1б, 3, 5, 13, 13а; Ушинского, 10б, 12; Шевченко, 1 ,4, 3, 7, 20, 24; на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 16, 18, 12, 14а; в переулках Больничном, 1, 2, 3, 4; Челюскинцев, 1, 2, 3, 4.

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С 10:00 и до завершения ремонтных работ расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократическая, Добролюбова, Дружбы, К. Либкнехта, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, П. Лумумбы, Производственной, Радищева, Репина, Римского-Корсакова, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Сурикова, Энтузиастов.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом на сетях обесточат улицы А.Г. Кочеткова; Арсеньева; Бабушкина; Бардина; Баумана, Белорусскую; Водную; Д. Бедного, 2, 66а; Курчатова; Литейную; К. Булавина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пожарского, 8; Семенова-Тян-Шанского; Третьякова, 1, 18; на площади Заводской; в переулках Болотникова; Войнич; Ермака; Космическом, 3, 4, 4а, 5, 5а; Ракетном; Свободном; Тёплом; Щепкина.

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В промежутке с 09:00 до 18:00 на срок до 3-х часов отключат электричество на улицах Елецкой; Свиридова И.В., 20/4, 22/1, 22/2, 22/3; Студёновской, 73, 109б, 122, 205а; Черняховского.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Ученик Сорокина

В Доме Мастера (ул. Ленина, 2) в 16:00 торжественно откроют персональную выставку Александра Сорочкина «На том , что было, возвожу, что есть, становясь собою… » , в рамках празднования 85-летнего юбилея со дня его рождения (6+).

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А.Сорочкин "Читающий"

Его называют одним из самых известных учеников В.М. Сорокина. Произведения Заслуженного художника России хранятся в собраниях 9 российских музеев, в том числе 33 работы – в липецком краеведческом музее.

На выставке представлены 17 живописных полотен из коллекций краеведческого музея, Добровского музея и частной « Галереи Назарова».

Вернисаж продлится до 20 декабря.

Потешный театр

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 покажет не просто спектакль, а сочетание творческой постановки и мастер-класса «Потешный театр Петра Первого» (6+).

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Иван Карпов

Юные зрители узнают, про театр первого российского императора, придумают пьесы и сами тут же разыграют их на сцене. Руководить процессом будет известный липецкий режиссёр Иван Карпов.

Помощь юриста

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) сегодня с 10:00 до 14:00 организуют консультации в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи (18+).

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Если вам требуется помощь адвоката, а денег на неё нет, то это ваш шанс. Сегодня консультация даётся бесплатно.

Занимательная физика

Креативный преподаватель Вадим Климентьев в 16:00 в ЛОУНБ в 16:00 проведёт очередное занятие в рамках курса «Углубленная и олимпиадная физика» для учеников 9-х классов (12+).

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Учитель XXI века

Климентьев даёт много полезной информации и при этом показывает, что физика может быть не скучной, а таит с вебе массу интересного.

Тайна фамилии

В Центральной городской библиотеке в 13:00 состоится лекция «О чëм способна рассказать ваша собственная фамилия» (12+).

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Липецкие Ивановы и Сидоровы наконец-то смогут получить ключик к разгадке тайны своего происхождения.

Каждая третья компания сталкивалась с «тихим увольнением»

В SuperJob подсчитали, что 31 % липецких компаний сталкивалась со случаями «тихого увольнения». Это когда сотрудники ограничивались выполнением своих прямых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, и не проявляли дополнительной активности, в том числе уклонялись от присутствия на совещаниях, отказывались от сверхурочных и т.п.

По мнению липчан, основными причинами такого поведения являются усталость и выгорание (56%), а также отсутствие перспектив и понятной картины карьерного роста (52%). Каждый пятый (21%) уверен, что таким образом сотрудник пытается привлечь внимание руководства и добиться повышения зарплаты или премии.

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Как же борются работодатели с «тихими увольнениями»? Чаще всего в таком случае начинают с беседы с сотрудником (70%). А вот дальше два пути: компания либо попытается сохранить работника и предложит более интересные задачи или другие позиции в компании (42%), либо пойдет по пути репрессий. 24% режут премии и бонусы, еще столько же — начинают пересматривать должностные инструкции, стараясь более четко прописать обязанности сотрудников. 9% прекращают оплачивать обучение. 12% компаний расстаются с работниками.

Где в Липецке заработать

В Липецке в ноябре больше всего готовы платить инженеру-геодезисту, выяснили в SuperJob. Ищут сотрудника с опытом работы от двух лет и профильным образованием. Компания предлагает зарплату от 120 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия пеxатника флексографской печати с зарплатой от 100 тыс. рублей. Работодатель обещает премии, ДМС и компенсацию транспортных расходов и аренды жилья.

На третьем месте – менеджер отдела продаж с зарплатой от 86 тыс. рублей.

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В рейтинг также вошли вакансии врача-ортодонта с зарплатой от 80 тыс. рублей и специалиста по ОТ и ТБ с зарплатой до 83 тыс. рублей.

Дорогие липчане! В наше тревожное время не обойтись без новостей. А их вы всегда можете найти на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Электорат
8 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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КОМДИВ
сегодня, 08:07
Классик сказал----работаю вроде бы как лошадь,а получаю вроде как осел
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Филоля
11 минут назад
Это точно
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Новый год скоро
сегодня, 07:48
А вы видели,что мандарины в Пятерке по 210 рублей! Уму непостижимо! В том году они 80-100 стоили! Икры не купишь, дорого, теперь и мандаринов в праздник не поесть, дорого! Вот так и живем!
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Нервная мать
сегодня, 07:40
Чтобы не было "тихий увольнений" нужно, чтобы не было "тихой зарплаты".А то привыкли нагружать, а платить не привыкли за это.
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Тетка
сегодня, 07:37
А заработная плата, указанная в объявлениях, реальная? Проверяли? Или такая же, как по моему объявлению: на сайте 40,а в жизни 26?
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