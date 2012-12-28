В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Наконец-то! В Липецке с опозданием на 77 дней отремонтировали последнюю дорогу по нацпроекту
Общество
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сегодня, 18:00
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На полутора десятках улиц отключат холодную воду
19 ноября «РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды потребителям 15 улиц — причиной отключений станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в компании.
Воду подвезут к дому № 14 по улице Вермишева и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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