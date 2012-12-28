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сегодня, 18:00
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На полутора десятках улиц отключат холодную воду

19 ноября «РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды потребителям 15 улиц — причиной отключений станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15 микрорайоне, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко, №№ 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17/1, 17/2, 18/2, 18/1, 22а по улице Вермишева, №№ 2, 4, 6 по улице Берзина, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, жители частного сектора улиц Муравьева, Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство. 

Воду подвезут к дому № 14 по улице Вермишева и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Р
24 минуты назад
Без политики. Но моё мнение при королеве лучше было развитие города
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Бурчащая
сегодня, 19:04
Можно все отключить! И тепло, и воду, и газ, и свет. Народу нет дела. Пенсионный вон повысили. Смолчали. Главное КБ не отключается!
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Гость 48
сегодня, 18:44
Каждый день пишите об отключении воды на 15мик-оне, вы в доле с РВК? Точно не знаете, лучше не пишите.
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Молодцы
сегодня, 18:31
Работайте братья,надо успеть к Новому году,пока погода позволяет,а летом опять на юга.
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Р
сегодня, 18:13
Каждый день вода, отопление. Когда мать их они сделают уже
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