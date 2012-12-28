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В Измалковском районе в аварии погиб пассажир «Киа»
Происшествия
На месте падения обломков БПЛА в Липецкой области работают специалисты
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области днем потеплеет до +7
Погода в Липецке
«Шкода» улетела в кювет в Становлянском районе
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85
вчера, 23:34

В КНР студент зарезал восемь человек

Не менее 8 человек погибли, 17 пострадали в результате нападения с ножом в Китае, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua. Отмечается, что нападение было совершено на профессиональное училище в городе Исин (провинция Цзянсу, Восточный Китай). 21-летний подозреваемый по фамилии Сюй был задержан на месте преступления. Он признал свою вину в содеянном, говорится в заявлении управления общественной безопасности города. По данным полиции, Сюй, выпускник училища 2024 года, решил "выместить свой гнев за то, что он не получил аттестат об окончании училища из-за проваленных экзаменов, а также за то, что был недоволен оплатой своей стажировки". Расследование инцидента продолжается.
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