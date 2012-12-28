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В России
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сегодня, 18:17
Эксперты по кибербезопасности рассказали о мощных бот-атаках в распродажу «11.11»
Крупные DDoS-атаки зафиксировали компании по информационной безопасности в России во Всемирный день шопинга — в рамках распродажи «11.11».
По его словам, на большинстве ресурсов рост трафика начался еще 8 ноября — многие маркетплейсы и иные онлайн-площадки начали распродажу именно в прошлую пятницу.
«И старт активного парсинга во время дня распродаж начался незадолго до начала акций. Фиксировались как попытки спарсить цены от профессиональных команд ботоводов, так и запуски простеньких ботнетов от полуслучайных новичков», — отметил Чемякин.
При этом, по его словам, ресурсам в основном удалось выдержать атаки, интернет-магазины оставались доступны.
В конце октября 2024 года увеличилось количество атак ботов на сайты малого бизнеса — в первую очередь, на небольшие интернет-магазины в регионах, рассказал директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар» Артем Избаенков.
«Боты могут создавать ложные заявки на бронь товара, закидывать горячие линии спам-звонками и массово заполнять формы обратной связи на сайтах, имитируя высокий спрос. Все это не оставляет небольшим компаниям времени на обработку настоящих заказов, что, в свою очередь, полностью останавливает рабочие процессы и лишает малый бизнес прибыли, а все из-за ограниченности ресурсов, как финансовых, так и технических», — пояснил он.
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