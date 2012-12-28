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Происшествия
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сегодня, 11:08
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Две женщины пострадали в авариях вчерашнего вечера
Одна из них сидела за рулем автомобиля, вторая — переходила дорогу.
Еще одна авария произошла вчера вечером на улице 9-й микрорайон: 37-летняя женщина за рулем «Митсубиси» сбила 27-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали.
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