Две женщины пострадали в авариях вчерашнего вечера

Одна из них сидела за рулем автомобиля, вторая — переходила дорогу.

Вечером 12 ноября в Липецке на улице Кривенкова столкнулись автомобили «Пежо» с 29-летним водителем и «Рено» с 30-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала женщина-водитель, после оказания медицинской помощи она была отпущена.Еще одна авария произошла вчера вечером на улице 9-й микрорайон: 37-летняя женщина за рулем «Митсубиси» сбила 27-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали.