29-летняя липчанка перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

А в Усмани 65-летний мужчина лишился полутора миллионов рублей, пытаясь заработать на бирже.

8 ноября в Липецке в полицию обратилась 29-летняя женщина, которой с 6 по 8 ноября звонили от имени сотрудников ФСБ, портала Госуслуг и МВД. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, липчанка перевела мошенникам через банкоматы 2 470 000 рублей.В тот же день 57-летняя липчанка сообщила, что с 1 ноября в мессенджере ей звонили якобы из МФЦ и Госуслуг и в результате убедили перевести через приложение на различные «безопасные счета» 1 295 0000 рублей, из которых 495 000 рублей — её собственные средства, 800 000 – кредитные.9 ноября в полицию обратился 65-летний житель Усмани: с 11 октября по 8 ноября он пытался заработать на бирже. Мошенники обманывали его через приложение для видеосвязи. Мужчина лишился 1 530 000 рублей.9 ноября 22-летняя липчанка пришла в полицию и рассказала, что 7 ноября ей через мессенджер звонили от лица сотрудников компании сотовой связи и Госуслуг, и в результате она отправила на «безопасный счёт» 835 000 рублей, из которых 425 000 рублей — её личные средства, 410 000 рублей – кредитные. Деньги девушка перевела мошенникам через банкоматы.8 ноября 19-летнего липчанина обманули под предлогом продажи билетов в театр — через приложение парень лишился 2 790 рублей.В тот же день 73-летняя липчанка заявила в полицию, что с 31 октября по 6 ноября общалась с сотрудником инвестиционной компании, который под предлогом заработка выманил у пенсионерки 110 500 рублей — деньги женщина перевела через приложение на несколько счетов.18-летняя липчанка 8 ноября рассказала полицейским, что 7 ноября её обманули «сотрудники Центробанка». Пытаясь сохранить по их совету свои сбережения, девушка перевела на различные счета 36 500 рублей.Также в пятницу в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, у которой 7 ноября под предолгом продления договора на оказание услуг «сотрудники компании сотовой связи» выманили 45 000 рублей.66-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 483 000 рублей.34-летней жительнице Грязей с 7 ноября звонили сотрудники «Росфинмониторинга» и выманили 549 000 рублей — деньги женщина перевела мошенникам через приложение двух банков.В Лебедяни 54-летний мужчина с сентября по 8 ноября пытался заработать на инвестициях в мессенджере и лишился 734 000 рублей.56-летней жительнице Усмани звонили в мессенджере с 30 по 31 октября и под предлогом предотвращения списания денег выманили у неё 380 000 рублей. 8 ноября женщина пришла в полицию.Ее 62-летнему земляку ещё 1 ноября позвонили из «Пенсионного фонда» и под предлогом предотвращения сомнительных операций по его счёту убедили перевести мошенникам через банкомат 348 000 рублей.В Липецком округе 9 ноября в полицию пришла 18-летняя девушка: 7 ноября она попыталась заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 10 тысяч рублей. Предложение о заработке она нашла в группе в мессенджере.10 ноября в Лебедяни 41-летняя женщина откликнулась на просьбу знакомой в мессенджере и одолжила 21 000 рублей — но оказалось, что страницу взломали мошенники.