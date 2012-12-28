Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под утро в Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Погибшего два года назад участника СВО завтра похоронят в Становом
Общество
Липчане жалуются на платежи за отопление
Общество
Липчанин чистил сантехнику и получил сильнейшие химические ожоги: врачи пытаются спасти мужчине пальцы
Здоровье
«Если я сказал, успеем, значит, успеем!»
Общество
Беспилотники до Липецкой области не долетели
Происшествия
Сегодня в Липецке: в каких сферах не хватает работников, липчанки скрывают беременность от начальства
Общество
Полиция ищет пострадавших от действий коврочиста-мошенника
Происшествия
39-летний мужчина погиб утром в пожаре
Происшествия
Попавшая под колёса «Киа» хозяйка собаки находится в реанимации
Происшествия
Читать все
Липчане жалуются на платежи за отопление
Общество
Липецк сэкономит на аттракционах 26 миллионов рублей
Общество
«Если я сказал, успеем, значит, успеем!»
Общество
29-летняя липчанка перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Почти 66% дохода составляет ипотечный платеж для семьи в Липецкой области
Экономика
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Переписка в рабочем чате обернулась штрафом
Происшествия
В Липецкой области сухо, безветренно и до +5
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: две воздушных тревоги, опасный «Крот» и перезахоронение прокурора
Общество
В Дагестане завершаются съёмки фильма о липецком ОМОНе
Культура
Читать все
Происшествия
1305
сегодня, 15:20
15

29-летняя липчанка перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

А в Усмани 65-летний мужчина лишился полутора миллионов рублей, пытаясь заработать на бирже.

8 ноября в Липецке в полицию обратилась 29-летняя женщина, которой с 6 по 8 ноября звонили от имени сотрудников ФСБ, портала Госуслуг и МВД. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, липчанка перевела мошенникам через банкоматы 2 470 000 рублей.

В тот же день 57-летняя липчанка сообщила, что с 1 ноября в мессенджере ей звонили якобы из МФЦ и Госуслуг и в результате убедили перевести через приложение на различные «безопасные счета» 1 295 0000 рублей, из которых 495 000 рублей — её собственные средства, 800 000 – кредитные.

9 ноября  в полицию обратился 65-летний житель Усмани: с 11 октября по 8 ноября он пытался заработать на бирже. Мошенники обманывали его через приложение для видеосвязи. Мужчина лишился 1 530 000 рублей.

9 ноября 22-летняя липчанка пришла в полицию и рассказала, что 7 ноября ей через мессенджер звонили от лица сотрудников компании сотовой связи и Госуслуг, и в результате она отправила на «безопасный счёт» 835 000 рублей, из которых 425 000 рублей — её личные средства, 410 000 рублей – кредитные. Деньги девушка перевела мошенникам через банкоматы.

8 ноября 19-летнего липчанина обманули под предлогом продажи билетов в театр — через приложение парень лишился 2 790 рублей.

В тот же день 73-летняя липчанка заявила в полицию, что с 31 октября по 6 ноября общалась с сотрудником инвестиционной компании, который под предлогом заработка выманил у пенсионерки 110 500 рублей — деньги женщина перевела через приложение на несколько счетов.

18-летняя липчанка 8 ноября рассказала полицейским, что 7 ноября её обманули «сотрудники Центробанка». Пытаясь сохранить по их совету свои сбережения, девушка перевела на различные счета 36 500 рублей.

Также в пятницу в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, у которой 7 ноября под предолгом продления договора на оказание услуг «сотрудники компании сотовой связи» выманили 45 000 рублей.

66-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 483 000 рублей.

34-летней жительнице Грязей с 7 ноября звонили сотрудники «Росфинмониторинга» и выманили 549 000 рублей — деньги женщина перевела мошенникам через приложение двух банков.

В Лебедяни 54-летний мужчина с сентября по 8 ноября пытался заработать на инвестициях в мессенджере и лишился 734 000 рублей.

56-летней жительнице Усмани звонили в мессенджере с 30 по 31 октября и под предлогом предотвращения списания денег выманили у неё 380 000 рублей. 8 ноября женщина пришла в полицию.

Ее 62-летнему земляку ещё 1 ноября позвонили из «Пенсионного фонда» и под предлогом предотвращения сомнительных операций по его счёту убедили перевести мошенникам через банкомат 348 000 рублей.

В Липецком округе 9 ноября в полицию пришла 18-летняя девушка: 7 ноября она попыталась заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 10 тысяч рублей. Предложение о заработке она нашла в группе в мессенджере.

10 ноября в Лебедяни 41-летняя женщина откликнулась на просьбу знакомой в мессенджере и одолжила 21 000 рублей — но оказалось, что страницу взломали мошенники.
мошенничество
1
4
2
1
7

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ветеран
18 минут назад
Она молодая, всего 29 лет, еще заработает.
Ответить
кит
сегодня, 18:39
Самая прикольная рубрика ! Нарочно не придумаешь! Или очевидное-невероятное! Или горе без ума !
Ответить
Старожил
сегодня, 17:41
Отберите у пожилых смартфоны проблем намного меньше будет
Ответить
Липчанка
сегодня, 17:27
Наверное у людей деньги лишние, вот они и не знают куда их деть, совсем без ума и фантазии , из каждого утюга , каждый день говорят о мошенниках, но почему-то не доходит.
Ответить
Не сойти с ума.
сегодня, 16:39
Больное общество однако.
Ответить
Я
сегодня, 16:27
Лучшие мне отдали я хотя бы спасибо сказал
Ответить
Лиза
сегодня, 16:19
Нашим людям что в лоб, что по лбу. И предупреждать их бесполезно, они упёрто будут отвечать на звонки с незнакомых номеров.
Ответить
Жесть
сегодня, 16:08
Одного не пойму, как банки дают такие кредиты, еще и онлайн? А люди, как- будто без мозгов, что стар, что мал!!! Это что такое надо сказать, чтоб набрать кредитов и через банкоматы переводить?! Надо банки обязать, чтоб инструктаж проводили при выдаче кредитов или они в доле???
Ответить
Красотка
сегодня, 16:41
Банки скорее всего в доле,как вы написали,странно,что при оформлении кредита его уже стали выдавать без посещения офиса и предоставлении справок
Ответить
Мамонтёнку
сегодня, 15:52
Правильно, если у меня нет денег в банке. Зачем мне их по переводить на безопасный счёт? Люди, включайте свои мозги. Всю информацию сливают сами знаете кто....
Ответить
Да уж
сегодня, 15:42
Ну сколько можно писать, включайте мозги. Если лишние деньги, отдайте их больным детям.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru