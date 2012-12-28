Липецкая вечЁрка: баран-убийца, затянувшийся ремонт поликлиники № 1 и рекордсмен по автоштрафам

Сегодня, 7 ноября, стало известно о том, что баран насмерть забодал пастуха, облздрав меняет подрядчика капитального ремонта поликлиники на улице Советской, и полицейские задержали автомобиль «БМВ Х5», хозяйка которого накопила штрафов на 1,7 миллиона рублей!