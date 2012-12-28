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сегодня, 20:24

Липецкая вечЁрка: баран-убийца, затянувшийся ремонт поликлиники № 1 и рекордсмен по автоштрафам

Сегодня, 7 ноября, стало известно о том, что баран насмерть забодал пастуха, облздрав меняет подрядчика капитального ремонта поликлиники на улице Советской, и полицейские задержали автомобиль «БМВ Х5», хозяйка которого накопила штрафов на 1,7 миллиона рублей!

Баран убил жителя села Солнцево Чаплыгинского района. Животное боднуло в бок 60-летнего пастуха, а потом еще и протащило его. Очевидцы, увидев эту жуть,  вызвали скорую помощь. Однако мужчина от госпитализации отказался. А на следующий день ему резко поплохело.

Но скорая даже не успела довезти его до больницы. По дороге пастух скончался, возможно, от  внутреннего кровотечения, вызванного переломом рёбер. Осколки могли впиться в легкое или повредить сосуды.

Региональный следком начал доследственную проверку.

А комментаторов GOROD48 зацепила деталь о том, что пастух сначала отказался от госпитализации.

«Ой, ой. Если бы сразу поехал в больницу, его бы, скорее всего, спасли. Царствие небесное. Вечная память. Соболезнования родным и близким», — написала Гостья.

«Что значит оказался. Нужно было объяснить человеку. А у нас всем все равно. Одни отчеты и бумажки для проверки». — добавил Гость.

«А кто теперь докажет, что он сам отказался, а не диспетчер отговорил? Работодателя, как всегда, отмажут. Если он не купит родственников погибшего», — предположил другой комментатор. 

«У меня папа умирал, меня заставляли отказ на госпитализацию подписывать, мотивируя тем, что никто его в больнице не возьмёт. Заставила. Отвезла. Он ещё год пожил. С мамой та же история. Потому что им за 80 было. Мама жива, сама выходила, хотя рассказывали, что она вот-вот умрёт. Врачи разные. Всё от человека зависит». — считает Город.

«Надо было убедить, что это не шутки и сказать возможный прогноз, и я уже в сомнении, лучше провериться», — посоветовал Да уж.

Облздрав вот-вот объявит конкурс на ремонт поликлиники №1, точнее, на его завершение. Нынешний подрядчик заменил в здании коммуникации, осталась только внутренняя отделка. Но работы выполнял так, что заказчик начал процедуру расторжения контракта.

Нового подрядчика облздрав выберет до конца года, но даже в этом случае ремонт поликлиники закончится не раньше апреля 2025 года.

«Из-за этого долбаного капремонта поликлиники и дома жильцам никакого житья нет ни покоя. Ни отопления, ни горячей воды. Похоже, так и всю зиму будем существовать. Если хоть бы поликлиника сейчас функционировала, то хоть зачесались может быть. А так в нашей стране никому нет дела до обычных людей. Квадра прет на управляшку, управляшка на капремонт и Квадру, и капремонт говорят, что управляшка подписала акты принятия. Замкнутый круг. Бардак. Беспредел. Полное бездействие», — пожаловались с Советской, 26.

«Жаль, Елена Викторовна ушла на Сокол, теперь некому гонять ценных специалистов, они только её и боялись». — заметил О. Генри.

Сотрудники ГАИ вместе с судебные приставами задержали автомобиль «БМВ Х5», хозяйка-москвичка, которого накопила около двух тысяч штрафов на общую сумму 1,7 миллиона рублей!


Машину отправили на штрафстоянку. А водителю выписали еще один штраф за тонировку — сущую мелочь, всего 500 рублей. 

«На видео 30-летний БМВ, его стоимость сегодня не покроет и половины штрафов», — высказал свое экспертное мнение Гость.

«За ЖКХ не заплатишь 2 тысячи, по судам затаскают, а тут миллионы не оплачены и ничего! Ловят машину, а не хозяина?» — возмутился знающий.

А бывшего заместителя начальника елецкой полиции оштрафовали на два миллиона рублей и лишили звания подполковника за взятки. Он за деньги покрывал строителя, нанявшего незаконных мигрантов.

У обвиняемого даже такса была: по 10 000 рублей ежемесячно, из расчета по 2000 рублей за каждого мигранта. Экс-полицейский успел получить 30 000 рублей. Эти деньги у него конфисковали.  

Завтра в Липецке снова тепло:  от +6 до +8 градусов.
вечЁрка
несчастный случай
поликлиника
правила дорожного движения
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