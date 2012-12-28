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Липецкая вечЁрка: баран-убийца, затянувшийся ремонт поликлиники № 1 и рекордсмен по автоштрафам
Общество
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сегодня, 20:24
Липецкая вечЁрка: баран-убийца, затянувшийся ремонт поликлиники № 1 и рекордсмен по автоштрафам
Сегодня, 7 ноября, стало известно о том, что баран насмерть забодал пастуха, облздрав меняет подрядчика капитального ремонта поликлиники на улице Советской, и полицейские задержали автомобиль «БМВ Х5», хозяйка которого накопила штрафов на 1,7 миллиона рублей!
Но скорая даже не успела довезти его до больницы. По дороге пастух скончался, возможно, от внутреннего кровотечения, вызванного переломом рёбер. Осколки могли впиться в легкое или повредить сосуды.
Региональный следком начал доследственную проверку.
А комментаторов GOROD48 зацепила деталь о том, что пастух сначала отказался от госпитализации.
«Ой, ой. Если бы сразу поехал в больницу, его бы, скорее всего, спасли. Царствие небесное. Вечная память. Соболезнования родным и близким», — написала Гостья.
«Что значит оказался. Нужно было объяснить человеку. А у нас всем все равно. Одни отчеты и бумажки для проверки». — добавил Гость.
«А кто теперь докажет, что он сам отказался, а не диспетчер отговорил? Работодателя, как всегда, отмажут. Если он не купит родственников погибшего», — предположил другой комментатор.
«У меня папа умирал, меня заставляли отказ на госпитализацию подписывать, мотивируя тем, что никто его в больнице не возьмёт. Заставила. Отвезла. Он ещё год пожил. С мамой та же история. Потому что им за 80 было. Мама жива, сама выходила, хотя рассказывали, что она вот-вот умрёт. Врачи разные. Всё от человека зависит». — считает Город.
«Надо было убедить, что это не шутки и сказать возможный прогноз, и я уже в сомнении, лучше провериться», — посоветовал Да уж.
Облздрав вот-вот объявит конкурс на ремонт поликлиники №1, точнее, на его завершение. Нынешний подрядчик заменил в здании коммуникации, осталась только внутренняя отделка. Но работы выполнял так, что заказчик начал процедуру расторжения контракта.
Нового подрядчика облздрав выберет до конца года, но даже в этом случае ремонт поликлиники закончится не раньше апреля 2025 года.
«Из-за этого долбаного капремонта поликлиники и дома жильцам никакого житья нет ни покоя. Ни отопления, ни горячей воды. Похоже, так и всю зиму будем существовать. Если хоть бы поликлиника сейчас функционировала, то хоть зачесались может быть. А так в нашей стране никому нет дела до обычных людей. Квадра прет на управляшку, управляшка на капремонт и Квадру, и капремонт говорят, что управляшка подписала акты принятия. Замкнутый круг. Бардак. Беспредел. Полное бездействие», — пожаловались с Советской, 26.
«Жаль, Елена Викторовна ушла на Сокол, теперь некому гонять ценных специалистов, они только её и боялись». — заметил О. Генри.
Сотрудники ГАИ вместе с судебные приставами задержали автомобиль «БМВ Х5», хозяйка-москвичка, которого накопила около двух тысяч штрафов на общую сумму 1,7 миллиона рублей!
Машину отправили на штрафстоянку. А водителю выписали еще один штраф за тонировку — сущую мелочь, всего 500 рублей.
«На видео 30-летний БМВ, его стоимость сегодня не покроет и половины штрафов», — высказал свое экспертное мнение Гость.
«За ЖКХ не заплатишь 2 тысячи, по судам затаскают, а тут миллионы не оплачены и ничего! Ловят машину, а не хозяина?» — возмутился знающий.
А бывшего заместителя начальника елецкой полиции оштрафовали на два миллиона рублей и лишили звания подполковника за взятки. Он за деньги покрывал строителя, нанявшего незаконных мигрантов.
У обвиняемого даже такса была: по 10 000 рублей ежемесячно, из расчета по 2000 рублей за каждого мигранта. Экс-полицейский успел получить 30 000 рублей. Эти деньги у него конфисковали.
Завтра в Липецке снова тепло: от +6 до +8 градусов.
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