25-летняя липчанка с дюжиной судимостей за магазинные кражи снова попалась на воровстве

И отправилась на год и два месяца в колонию общего режима.

25-летняя липчанка выслушала приговор за кражу продуктов из сетевого магазина почти на 6 тысяч рублей. За это ей назначили 10 месяцев лишения свободы, а с присоединением ранее неотбытого наказания — год и два месяца колонии общего режима.«За последние три года женщина 12 раз была привлечена к уголовной ответственности за аналогичные кражи, два приговора были оглашены в этом году. Приговор вынесли с учётом рецидива преступления, а также наличия у неё неснятых и непогашенных судимостей за совершение преступлений средней тяжести», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.