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25-летняя липчанка с дюжиной судимостей за магазинные кражи снова попалась на воровстве
Происшествия
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58 минут назад
25-летняя липчанка с дюжиной судимостей за магазинные кражи снова попалась на воровстве
И отправилась на год и два месяца в колонию общего режима.
«За последние три года женщина 12 раз была привлечена к уголовной ответственности за аналогичные кражи, два приговора были оглашены в этом году. Приговор вынесли с учётом рецидива преступления, а также наличия у неё неснятых и непогашенных судимостей за совершение преступлений средней тяжести», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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