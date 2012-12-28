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Происшествия
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сегодня, 09:29
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24-летний грязинец оформил на родственницу кредит
На протяжении нескольких дней под различными предлогами он брал у девушки телефон и пользовался банковским приложением.
«24 сентября в полицию обратилась 18-летняя девушка с заявлением о краже с банковского счета 53 650 рублей. В краже подозревают её 24-летнего родственника. На протяжении нескольких дней под различными предлогами он брал телефон у родственницы и, используя банковское приложение, оформил на неё кредит более чем на 53 тысячи рублей, а деньги потратил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Мужчина в содеянном признался и раскаялся. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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