24-летний грязинец оформил на родственницу кредит

На протяжении нескольких дней под различными предлогами он брал у девушки телефон и пользовался банковским приложением.

24-летнего грязинца ждёт суд по обвинению в краже денег с банковского счёта родственницы (по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ).«24 сентября в полицию обратилась 18-летняя девушка с заявлением о краже с банковского счета 53 650 рублей. В краже подозревают её 24-летнего родственника. На протяжении нескольких дней под различными предлогами он брал телефон у родственницы и, используя банковское приложение, оформил на неё кредит более чем на 53 тысячи рублей, а деньги потратил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мужчина в содеянном признался и раскаялся. Ему грозит до шести лет лишения свободы.