Один человек спасен из горящего дома

За сутки в Липецкой области зарегистрировано девять пожаров.



Вечером 5 ноября из горящего частного дома в селе Хрущевка Липецкого округа спасен человек — огонь повредил отделку дома на пяти квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В селе Сенцово Липецкого округа горел грузовик «Скания». Повреждены кабина и моторный отсек. Очевидцы потушили огонь до прибытия пожарных.В селе Дмитряшевка Хлевенского района огонь повредил перекрытие жилого дома на пяти квадратных метрах, а в деревне Александровка Добринского района пожар уничтожил надворную постройку.Четыре раза горел мусор в контейнерах и на открытых пространствах. На станции Казинка в Липецке в молочном цеху произошло короткое замыкание без последующего горения.