Происшествия
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35 минут назад
Один человек спасен из горящего дома
За сутки в Липецкой области зарегистрировано девять пожаров.
В селе Сенцово Липецкого округа горел грузовик «Скания». Повреждены кабина и моторный отсек. Очевидцы потушили огонь до прибытия пожарных.
В селе Дмитряшевка Хлевенского района огонь повредил перекрытие жилого дома на пяти квадратных метрах, а в деревне Александровка Добринского района пожар уничтожил надворную постройку.
Четыре раза горел мусор в контейнерах и на открытых пространствах. На станции Казинка в Липецке в молочном цеху произошло короткое замыкание без последующего горения.
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