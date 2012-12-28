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25 минут назад

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» для зараженных вирусом Коксаки путешественников

Представители ведомства призвали обращаться на горячую линию в случаях появления признаков заболевания вирусом Коксаки у детей и взрослых.

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» для жителей России, которые обнаружили у себя признаки инфекционного заболевания Коксаки, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прежде всего это касается туристов, которые вернулись из Турции, и тех, кто с ними контактировал. При появлении первых признаков заболевания следует позвонить по номеру телефона 8-800-555-49-43 и сообщить о себе необходимые данные.

Номера телефонов региональных ведомств опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

Туристам следует рассказать, как долго они пробыли в Турции и где проживали; о своем состоянии здоровья и дате появления симптомов. Также следует указать наименование туроператора, страховой компании и контактные данные.

К основным симптомам заболевания относятся повышение температуры тела, появление пузырьков и язвочек на ладонях, ступнях и в ротовой полости, а также сильная мышечная слабость.

Поддержать здоровье и снизить вероятность заражения поможет частое мытье рук, а также употребление кипяченой воды, обработанных продуктов и уборка в доме.
вирус Коксаки
здоровье
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