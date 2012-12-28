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19 минут назад
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Квартирный вор выпрыгнул из окна на третьем этаже

Липчанка застукала в своей квартире вора

29-летняя липчанка придя домой поняла, что в квартире кто-то находится. Пройдя по жилищу, она обнаружила разгром, а на балконе мужчину. Увидев ее, он спрыгнул с третьего этажа.

— Злоумышленник похитил парфюмерию, продукты питания, личные вещи потерпевшей, а также разбил телевизор и повредил мебель. Причиненный ущерб она оценила в 200 тысяч рублей и в 8 тысяч рублей – похищенное имущество. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого, причастного к совершению преступления. Им оказался 25-летний житель Республики Калмыкия. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый приехал в Липецк для трудоустройства и арендовал квартиру рядом с потерпевшей. В квартиру к соседке он проник через незастекленный балкон. Часть похищенного изъята, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

В отношении жителя Калмыкии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
квартирная кража
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Комментарии (3)

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Андрей
6 минут назад
с 3-его этажа прыгнул и жив во чудо! Видимо думал что Липчанка с парнем зашла...
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не-а чё
8 минут назад
Может это кореец был? Их сейчас с якутами путают.
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Бабушка
10 минут назад
Девушка рисковала. Нужно было, увидев погром, выйти из квартиры и вызвать полицию.
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