Липецкая вечЁрка: штормовой ветер, как погиб мужчина в ЖК «Турист» и новый главврач сокольской больницы
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Происшествия
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19 минут назад
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Квартирный вор выпрыгнул из окна на третьем этаже
Липчанка застукала в своей квартире вора
— Злоумышленник похитил парфюмерию, продукты питания, личные вещи потерпевшей, а также разбил телевизор и повредил мебель. Причиненный ущерб она оценила в 200 тысяч рублей и в 8 тысяч рублей – похищенное имущество. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого, причастного к совершению преступления. Им оказался 25-летний житель Республики Калмыкия. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый приехал в Липецк для трудоустройства и арендовал квартиру рядом с потерпевшей. В квартиру к соседке он проник через незастекленный балкон. Часть похищенного изъята, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
В отношении жителя Калмыкии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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