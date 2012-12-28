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Происшествия
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сегодня, 11:10
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Обвинение в халатности предъявлено еще одному сотруднику ИК-2
По
делу халатности сотрудников ИК-2, откуда 25 октября был совершен массовый побег, СК предъявил обвинение начальнику цеха центра трудовой адаптации осуждённых.
«В отсутствие контроля осужденные на протяжении трех месяцев готовились к побегу, совершив подкоп», — говорится в сообщении СК.
Ранее обвинение в халатности было предъявлено начальнику центра трудовой адаптации осуждённых.
Добавим, что поиски шестого беглеца 28-летнего Тургуна Абдуллаева еще продолжаются.
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