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сегодня, 15:08
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Пара из Киргизии попалась со 120 граммами героиновой смеси

Уголовное дело уже передано в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 33-летнего мужчины и 39-летней женщины из Киргизии, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков.

— По данным следствия, в прошлом году в Москве 33-летний безработный иностранец через мессенджер согласился работать закладчиком на территории нескольких регионов. Он должен был приобретать наркотики, хранить их, а также размещать в тайниках для покупателей с последующей передачей информации об их местонахождении. Потом он привлёк к делу свою знакомую, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Следствие также полагает, что в середине октября уже этого года по указанию куратора мужчина и женщина приехали из Москвы в Липецкую область на автомобиле «Хендай Солярис». В Липецке и в Грязинском районе они забрали из закладок более 120 граммов наркотической смеси с героином в составе.

Один сверток с героином массой 1,44 грамма они разместили на улице Семашко в Липецке, а остальную часть оставили в салоне машины. Потом закладчиков задержали полицейские, а наркотики были изъяты.
наркотики
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Хххх
сегодня, 16:24
А лучше домой пусть мама и папа гордится им и всем соседям расскажут кто их сын.а соседи скажут кто он есть на самом деле!!!
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Зоркий
сегодня, 15:46
Судя по фото, он продавал это под видом сливочного масла. Вот непорядочный, под видом золотого продукта подкидывал дешевый наркотик
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