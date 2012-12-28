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Происшествия
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сегодня, 15:08
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Пара из Киргизии попалась со 120 граммами героиновой смеси
Уголовное дело уже передано в суд.
— По данным следствия, в прошлом году в Москве 33-летний безработный иностранец через мессенджер согласился работать закладчиком на территории нескольких регионов. Он должен был приобретать наркотики, хранить их, а также размещать в тайниках для покупателей с последующей передачей информации об их местонахождении. Потом он привлёк к делу свою знакомую, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Следствие также полагает, что в середине октября уже этого года по указанию куратора мужчина и женщина приехали из Москвы в Липецкую область на автомобиле «Хендай Солярис». В Липецке и в Грязинском районе они забрали из закладок более 120 граммов наркотической смеси с героином в составе.
Один сверток с героином массой 1,44 грамма они разместили на улице Семашко в Липецке, а остальную часть оставили в салоне машины. Потом закладчиков задержали полицейские, а наркотики были изъяты.
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