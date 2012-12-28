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Выходные в Липецке: тренировка комиков, художница-анималистка и немного истории
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37
13 минут назад

Выходные в Липецке: тренировка комиков, художница-анималистка и немного истории

Насыщенная программа наступившего уикенда.

«Я танцую, значит – я живу»

Нашу рубрику выходного дня мы обычно начинаем творческим номером липецких артистов. Сегодня перед читателями выступят воспитанники детско-юношеского танцевального клуба «Shaky». 

Руководит им лауреат премии С.А. Шмакова, Почетный работник общего образования Ирина Старостенко. Танцоры не раз побеждали в конкурсах различного уровня, провели тысячи концертом – в том, числе благотворительных. 30 октября коллективу исполнится 33 года.

На видео выступление в ОЦКНТ. Оператор Аркадий Свиридов.



На улице станет… теплее

В субботу днём в Липецке будет 7-9 градусов тепла, а в воскресенье – 9-11 градусов. Выходные пройдут без существенных осадков.

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Отключение воды

В субботу, 26 октября, с 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; Героя России Э.Белана, 13; Катукова, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34, 46, 48, 50, 52; Хорошавина, 11, 13; а также на бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

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В воскресенье, 27 октября, с 10:00 и до конца ремонта не повезёт жителям улиц Катукова, 40а, 42; Кривенкова, 5, 7; Шаталовой, 8.
- б-р.

Отключение света

26 октября между 09:00 и 18:00 в связи с монтажом приборов учёта отключения света на срок до 3-х часов отключат свет на улицах Валентина, Зегеля, Л.Толстого, Октябрьской, Рабочей, Советской, площадях Ленина-Соборной, Петра Великого, Театральной.

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27 октября в промежутке с 09:00 до 17:00 возможны 3-х часовые отключения на улицах Московской и Рабочей. А с 5:00 до 7:00 в этот день обесточат весть район Тракторного, так что советуем местным жителям не просыпаться рано – тогда вы просто не заметите неудобств.

«Печали Игоревы» и немного истории

Если вчера вам, не удалось сходить на концерт спектакль «Печали Игоревы», то обязательно сделайте это сегодня. Постановку повторят 26 октября в 17:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2). Пьеса липецкого автора Александра Пономарёва о событиях, которые произошли спустя 30 лет после похода князя Игоря Северского, великая музыка композитора А.Бородина, Симфонический оркестр и солисты Липецкой филармонии.

А вот вам несколько исторических фактов: в 1185 году новгород-северский князь Игорь Святославович напал на половецкого хана Кончака, это событие воспето в «Слове о полку Игореве». Между прочим, это зять напал на своего тестя.

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Князь Андрей Боголюбский. Генетическая реконструкция облика по сохранившимся останкам. Не особо и славянин...

Принято считать, что русские и половцы между собой только воевали, это не так. Князб Юрий Долгорукий, памятник которому стоит в центре Москвы, был женат на полочанке. А его знаменитый сын Андрей Боголюбский – наполовину половец. В 1223 году русские князья с войсками пришли заступаться за своих половецких родственников, которых теснили татаро-монголы. И вместе проиграли битву на Калке, а русские перед этим совершили ещё и вероломный поступок – убили послов Орды. Татары это запомнили и спустя 13 лет, преследуя удирающих на восток половцев, выделили четверть войска на поход на русские княжества – это была месть, согласно татарскому своду законов «Великая Ясса». Если бы не тот инцидент, вероятно, нашествия монголов в 1237 году не было бы, поскольку покрытая непроходимыми лесами Русь и близко не входила в сферу интересов степной Орды. И не было бы никакого татаро-монгольского игра. И многое пошло бы по-другому.

Учитесь музыки

Болельщики футбольного «Металлурга» появляются как-то сами собой (всё в меньших количествах), заядлые театралы тоже возникают неизвестно откуда. А вот Липецкая государственная филармония – пожалуй, единственная организация, которая своего слушателя растит сама, причём смолоду.

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Для этой цели придуманы развивающие занятия в цикле «Скрипка, бубен и фагот», на которых в доступной форме преподносят азы. 27 октября в 11:00 и в 12:30 пройдут занятия этого цикла под названием «балалайка, домра, балалайка-контрабас» (0+).

Приглашают начинающие любители музыки в возрасте от 3 до 99 лет.

Куда сходить с ребёнком?

Да в «Библиотеку» (ул. Октябрьская, 28)! В культурном пространстве 26 октября в 12:01 покажут добрый спектакль «Простыми словами и красками» (0+).

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Фото vk.com/vbiblioteku

Это истории про ежика, туман и лошадку, такие милые и знакомые с детства многим взрослым. Вас ждет голос сказочника, в сочетании с теневыми куклами, песочной анимацией и музыкальной перкуссией. Режиссёр Иван Карпов.

Вход за донат.

Как тренируются комедианты

Всего через 2 часа – 26 октября в 14:00 в «Библиотеке» члены Клуба липецкой комедии проведут открытую тренировку (18+).

Тренироваться будут в жанре импровизации – сложном, но таком смешном, когда комики в ударе!

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Фото vk.com/vbiblioteku

Дворец культуры открывает сезон

Вчера официально открыл сезон ОЦКНТ, теперь очередь и за другими культурными центрами. 26 октября в 16:00 начнёт концертную деятельность ДК «Матырский» (уд. Энергостроителей, 5а). Концерт-открытие будет называться ««В мир творческих удач мы распахнём вам двери!» (0+).

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Вход свободный.

Концерт в библиотеке

А в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в субботу будет звучать классическая музыка. 26 октября в 15:00 выступит фортепианный дуэт Елены и Надежды Каретниковых (Москва) с программой «Два гения, две эпохи русской музыки» (12+). Под двумя гениями пока подразумеваются не сёстры Каретниковы, а композиторы М. И. Глинка и П. И. Чайковский.

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Фото vk.com/lib48ru

Сестры — почетные деятели Союза композиторов России, их дуэт отмечен в Книге рекордов и достижений России за масштабный проект «Концерты в старых городах России». Музыканты посетили десятки городов нашей страны с уникальными программами, которые никогда не повторяются.

Секреты художницы

В художественной Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) 26 октября в 12:00 состоится творческая встреча с Ириной Маковеевой «Мой жанр — анималистика. Секреты художника» (16+).

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Картина Маковеевой

Лекция приурочена к завершению выставки «ZOO-графика».

Плясовая суббота

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) главное событие уикенда – финал X Всероссийского фестиваля-конкурса «Перепляс» (6+).

26 октября с 10:00 будут исполнять традиционные русские пляски коллективы со всей страны.


Видео vk.com/pereplyas_2024

Пушкинская классика и липецкий стриптиз

Культурные люди на выходных ходят в театр… В Липецком театре драмы (пл.Константиновой, 3) 26 октября в 18:00 дают пушкинскую «Пиковую даму» (12+). Спектакль идёт 2 с лишним часа.

27 октября в 18:00 на сцене «Мужской стриптиз» (18+) – невероятно смешная комедия от липецкого драматурга Бориса Бужора (Медведева). Пятеро сталеваров разом лишаются работы. Бывшие друзья грызутся между собой за призрачные вакансии трудоустройства, и в этот момент им приходит мысль организовать собственное стрип-щоу.

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Дорогие липчане! Как видите, на выходных нас с вами ждёт много событий О многих из них вы узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Выходные в Липецке
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