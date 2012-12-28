Выходные в Липецке: тренировка комиков, художница-анималистка и немного истории

Насыщенная программа наступившего уикенда.

Нашу рубрику выходного дня мы обычно начинаем творческим номером липецких артистов. Сегодня перед читателями выступят воспитанники детско-юношеского танцевального клуба «Shaky».





Руководит им лауреат премии С.А. Шмакова, Почетный работник общего образования Ирина Старостенко. Танцоры не раз побеждали в конкурсах различного уровня, провели тысячи концертом – в том, числе благотворительных. 30 октября коллективу исполнится 33 года.





На видео выступление в ОЦКНТ. Оператор Аркадий Свиридов.







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В субботу днём в Липецке будет 7-9 градусов тепла, а в воскресенье – 9-11 градусов. Выходные пройдут без существенных осадков.











В субботу, 26 октября, с 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; Героя России Э.Белана, 13; Катукова, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34, 46, 48, 50, 52; Хорошавина, 11, 13; а также на бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.











26 октября между 09:00 и 18:00 в связи с монтажом приборов учёта отключения света на срок до 3-х часов отключат свет на улицах Валентина, Зегеля, Л.Толстого, Октябрьской, Рабочей, Советской, площадях Ленина-Соборной, Петра Великого, Театральной.













Если вчера вам, не удалось сходить на концерт спектакль «Печали Игоревы» , то обязательно сделайте это сегодня. Постановку повторят 26 октября в 17:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2). Пьеса липецкого автора Александра Пономарёва о событиях, которые произошли спустя 30 лет после похода князя Игоря Северского, великая музыка композитора А.Бородина, Симфонический оркестр и солисты Липецкой филармонии.





А вот вам несколько исторических фактов: в 1185 году новгород-северский князь Игорь Святославович напал на половецкого хана Кончака, это событие воспето в «Слове о полку Игореве». Между прочим, это зять напал на своего тестя.











Князь Андрей Боголюбский. Генетическая реконструкция облика по сохранившимся останкам. Не особо и славянин...







Болельщики футбольного «Металлурга» появляются как-то сами собой (всё в меньших количествах), заядлые театралы тоже возникают неизвестно откуда. А вот Липецкая государственная филармония – пожалуй, единственная организация, которая своего слушателя растит сама, причём смолоду.















Для этой цели придуманы развивающие занятия в цикле «Скрипка, бубен и фагот», на которых в доступной форме преподносят азы. 27 октября в 11:00 и в 12:30 пройдут занятия этого цикла под названием «балалайка, домра, балалайка-контрабас» (0+).





Вчера официально открыл сезон ОЦКНТ, теперь очередь и за другими культурными центрами. 26 октября в 16:00 начнёт концертную деятельность ДК «Матырский» (уд. Энергостроителей, 5а). Концерт-открытие будет называться ««В мир творческих удач мы распахнём вам двери!» (0+).













А в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в субботу будет звучать классическая музыка. 26 октября в 15:00 выступит фортепианный дуэт Елены и Надежды Каретниковых (Москва) с программой «Два гения, две эпохи русской музыки» (12+). Под двумя гениями пока подразумеваются не сёстры Каретниковы, а композиторы М. И. Глинка и П. И. Чайковский.











Фото vk.com/lib48ru







Сестры — почетные деятели Союза композиторов России, их дуэт отмечен в Книге рекордов и достижений России за масштабный проект «Концерты в старых городах России». Музыканты посетили десятки городов нашей страны с уникальными программами, которые никогда не повторяются.

В художественной Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) 26 октября в 12:00 состоится творческая встреча с Ириной Маковеевой «Мой жанр — анималистика. Секреты художника» (16+).















Картина Маковеевой



Культурные люди на выходных ходят в театр… В Липецком театре драмы (пл.Константиновой, 3) 26 октября в 18:00 дают пушкинскую «Пиковую даму» (12+). Спектакль идёт 2 с лишним часа.





27 октября в 18:00 на сцене «Мужской стриптиз» (18+) – невероятно смешная комедия от липецкого драматурга Бориса Бужора (Медведева). Пятеро сталеваров разом лишаются работы. Бывшие друзья грызутся между собой за призрачные вакансии трудоустройства, и в этот момент им приходит мысль организовать собственное стрип-щоу.











В воскресенье, 27 октября, с 10:00 и до конца ремонта не повезёт жителям улиц Катукова, 40а, 42; Кривенкова, 5, 7; Шаталовой, 8.- б-р.27 октября в промежутке с 09:00 до 17:00 возможны 3-х часовые отключения на улицах Московской и Рабочей. А с 5:00 до 7:00 в этот день обесточат весть район Тракторного, так что советуем местным жителям не просыпаться рано – тогда вы просто не заметите неудобств.Принято считать, что русские и половцы между собой только воевали, это не так. Князб Юрий Долгорукий, памятник которому стоит в центре Москвы, был женат на полочанке. А его знаменитый сын Андрей Боголюбский – наполовину половец. В 1223 году русские князья с войсками пришли заступаться за своих половецких родственников, которых теснили татаро-монголы. И вместе проиграли битву на Калке, а русские перед этим совершили ещё и вероломный поступок – убили послов Орды. Татары это запомнили и спустя 13 лет, преследуя удирающих на восток половцев, выделили четверть войска на поход на русские княжества – это была месть, согласно татарскому своду законов «Великая Ясса». Если бы не тот инцидент, вероятно, нашествия монголов в 1237 году не было бы, поскольку покрытая непроходимыми лесами Русь и близко не входила в сферу интересов степной Орды. И не было бы никакого татаро-монгольского игра. И многое пошло бы по-другому.Приглашают начинающие любители музыки в возрасте от 3 до 99 лет.Да в «Библиотеку» (ул. Октябрьская, 28)! В культурном пространстве 26 октября в 12:01 покажут добрый спектакль «Простыми словами и красками»Это истории про ежика, туман и лошадку, такие милые и знакомые с детства многим взрослым. Вас ждет голос сказочника, в сочетании с теневыми куклами, песочной анимацией и музыкальной перкуссией. Режиссёр Иван Карпов.Вход за донат.Всего через 2 часа – 26 октября в 14:00 в «Библиотеке» члены Клуба липецкой комедии проведут открытую тренировкуТренироваться будут в жанре импровизации – сложном, но таком смешном, когда комики в ударе!Вход свободный.Лекция приурочена к завершению выставки «ZOO-графика».В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) главное событие уикенда – финал X Всероссийского фестиваля-конкурса «Перепляс»26 октября с 10:00 будут исполнять традиционные русские пляски коллективы со всей страны.