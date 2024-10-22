Сегодня в Липецке: ОЦКНТ открывает сезон грандиозным концертом, «Князь Игорь» в липецкой обработке

Наступившая пятница обещает быть насыщенной и невероятно культурной.

Днём в Липецке – 7-9 градусов тепла. Сегодня возможен небольшой дождик, но дальше нас вновь ждут сухие дни.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах К. Маркса, вл.9/2; Маршала Рыбалко, 8; Одоевского, 5.

















В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы Зегеля, Интернациональную, К. Либкнехта, Московскую, Сапёрную, Студенческий городок, Студёновскую, Плеханова, Угловую, проезда Товарный и Универсальный.

Торжественное открытие состоится сегодня в главном зале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) в 18:00.











Здесь и вверху фото ОЦКНТ











А вдруг у вас в пятницу уже выходной или отгул? Тогда настоятельно рекомендуем в 12:00 сходить в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на концерт-спектакль «Печали Игоревы» (16+).













В Липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 состоится виртуальный концерт Государственного академического камерного оркестра России (12+).









Такой уж сегодня день, что без классики никуда. Липецкий государственный академический театр драмы в 19:00 представит постановку «Ревизор» по пьесе Н.В.Гоголя (12+).









Покусился на Михаила, нашего, Юрьевича





















В 1965-66 гг. Станислав Ростоцкий снял фильмы «Бэла» и «Максим Максимыч. Тамань» - вы узнаете из уст Колбаско, с какими трудностями столкнулась съемочная группа.





Еще одной постановке «Героя нашего времени», сделанной на ТВ в 2006 году режиссером Александром Коттом, и фильму «Печорин», вышедшему на экраны в 2011 году, тоже будет уделено внимание.

Отличным завершением дня и рабочей недели может стать вечер в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:33 начнётся вечер прекрасной музыки и хорошей поэзии, творчества и дружеской атмосферы (12+).















Фото vk.com/vbiblioteku



В это же время испытают неудобства жители частного сектора на улицах Винницкой, Задорожной, Маршала Рыбалко, Муравьева, Одоевского, Подсобное хозяйство, Садовой, Харьковской, Шахтёрской.С 09:00 до 18:00 отключат электричество на улицах А.Г. Кочеткова, Ангарской, Бардина, Баумана, Д.Бедного, К.Булавина, Индустриальной 2-й, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, Юношеской, на площади Заводской, проспекте Победы, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в районах Цемзавода, Центролита, в садоводчествах «Горняк-1!, «Спутник», «Спутник-2», «Центролит».С раннего утра в пятницу на многих улицах Липецка начали скапливаться автомобили. Следить за дорожной обстановкой необходимо с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений. Без них вы рискуете надолго застрять в пробке.В большом гала-концертепримут участие лучшие творческие силы - ансамбль народного танца «Раздолье», ансамбль танца «Родничок», ансамбль бального танца «Гармония» и студия классического танца «Антре».Ансамбль эстрадного танца «Ритм» и студия современного танца «Модерн» покажут номера современной хореографии. Порадуют зрителей ансамбль русской песни «Россиянка» имени Марии и Александра Уваровых и ансамбль народной песни «Тараторочки». Фольклорные ансамбли «Воскресение» и «Вера» представят липецкую фольклорную традицию.Искрометные инструментальные номера прозвучат в исполнении оркестра русских народных инструментов и ансамбля «Элит-Брасс-Бенд». Юные участники театральной студии «Маленькие роли» представят свой коллектив в трогательной стихотворной форме. Центр циркового искусства «Ника» продемонстрирует, за что уму вручали награда даже международного уровня.Сделано на основе «Слова о полку Игореве», считающегося памятником древнерусской литературы. Пьесу написал липецкий автор Александр Пономарёв, в ней описаны события, наступившие… через 30-40 лет после событий, описанных в «Слове». В постановке прозвучит музыка А. Бородина в исполнении Симфонического оркестра Липецкой филармонии (главный дирижёр Михаил Мясников). Роли исполнят солисты Липецкой филармонии Сергей Блинков, Сергей Колесник, Артем Тарасов, Наталья Плюснина. Режиссер — Иван Карпов. Художник песочной анимации — Ольга Елисеева.В субботу спектакль повторят в 17:00.На большом экране с помощью специальной качественной звуковой аппаратуры состоится прямая трансляция концерта из Московской филармонии. Прозвучат произведения В.А.Моцарта, Н.Прокофьева, Й.Гайдна и других.Сюжет всем хорошо известен со школьной скамьи. «К нам едет Ревизор!», «Пришли, понюхали и ушли», «Я с Пушкиным на короткой ноге».Продолжительность спектакля 3 часа с антрактом.В 16:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина всезнающий липецкий киновед Алексей Колбаско проведёт очередную встречу учреждённого им клуба PROкиноНа этот раз речь пойдёт о… Михаиле Лермонтове, родившемся 210 лет назад. И хотя автор «Мцыри» и «Паруса одинокого» жил и творил задолго до открытия эпохи синематографа, произведения Лермонтова экранизировались десятки и даже сотни раз.Несколько фильмов были сняты по «Герою нашего времени» и именно о них расскажет киновед. В 1955 году режиссер Исидор Анненский снимает на Кавказе фильм «Княжна Мери». Ведущий поведает, как кинематографисты добивались исторического реализма в своей картине, близости сценария к литературной основе – всё это сделало «Княжну Мери» образцом экранизации классической русской литературы.Талантливые поэты и музыканты порадуют своим творчеством и создадут волшебную атмосферу посреди сгущающихся сумерек. Ради этого стоит жить…