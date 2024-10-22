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Сегодня в Липецке: ОЦКНТ открывает сезон грандиозным концертом, «Князь Игорь» в липецкой обработке
Общество
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9 минут назад
Сегодня в Липецке: ОЦКНТ открывает сезон грандиозным концертом, «Князь Игорь» в липецкой обработке
Наступившая пятница обещает быть насыщенной и невероятно культурной.
Днём в Липецке – 7-9 градусов тепла. Сегодня возможен небольшой дождик, но дальше нас вновь ждут сухие дни.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах К. Маркса, вл.9/2; Маршала Рыбалко, 8; Одоевского, 5.
В это же время испытают неудобства жители частного сектора на улицах Винницкой, Задорожной, Маршала Рыбалко, Муравьева, Одоевского, Подсобное хозяйство, Садовой, Харьковской, Шахтёрской.
Отключение света
С 09:00 до 18:00 отключат электричество на улицах А.Г. Кочеткова, Ангарской, Бардина, Баумана, Д.Бедного, К.Булавина, Индустриальной 2-й, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, Юношеской, на площади Заводской, проспекте Победы, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в районах Цемзавода, Центролита, в садоводчествах «Горняк-1!, «Спутник», «Спутник-2», «Центролит».
В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы Зегеля, Интернациональную, К. Либкнехта, Московскую, Сапёрную, Студенческий городок, Студёновскую, Плеханова, Угловую, проезда Товарный и Универсальный.
Пробки
С раннего утра в пятницу на многих улицах Липецка начали скапливаться автомобили. Следить за дорожной обстановкой необходимо с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений. Без них вы рискуете надолго застрять в пробке.
Областной Центр культуры открывает сезон
Торжественное открытие состоится сегодня в главном зале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) в 18:00.
Здесь и вверху фото ОЦКНТ
«Князь Игорь» 30 лет спустя
А вдруг у вас в пятницу уже выходной или отгул? Тогда настоятельно рекомендуем в 12:00 сходить в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на концерт-спектакль «Печали Игоревы» (16+).
В субботу спектакль повторят в 17:00.
Виртуальный концерт
В Липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 состоится виртуальный концерт Государственного академического камерного оркестра России (12+).
На большом экране с помощью специальной качественной звуковой аппаратуры состоится прямая трансляция концерта из Московской филармонии. Прозвучат произведения В.А.Моцарта, Н.Прокофьева, Й.Гайдна и других.
«Ревизор»
Такой уж сегодня день, что без классики никуда. Липецкий государственный академический театр драмы в 19:00 представит постановку «Ревизор» по пьесе Н.В.Гоголя (12+).
Сюжет всем хорошо известен со школьной скамьи. «К нам едет Ревизор!», «Пришли, понюхали и ушли», «Я с Пушкиным на короткой ноге».
Продолжительность спектакля 3 часа с антрактом.
Покусился на Михаила, нашего, Юрьевича
В 1965-66 гг. Станислав Ростоцкий снял фильмы «Бэла» и «Максим Максимыч. Тамань» - вы узнаете из уст Колбаско, с какими трудностями столкнулась съемочная группа.
Еще одной постановке «Героя нашего времени», сделанной на ТВ в 2006 году режиссером Александром Коттом, и фильму «Печорин», вышедшему на экраны в 2011 году, тоже будет уделено внимание.
Вечер поэзии
Отличным завершением дня и рабочей недели может стать вечер в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:33 начнётся вечер прекрасной музыки и хорошей поэзии, творчества и дружеской атмосферы (12+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Талантливые поэты и музыканты порадуют своим творчеством и создадут волшебную атмосферу посреди сгущающихся сумерек. Ради этого стоит жить…
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