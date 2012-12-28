Сначала предложил взятку, а потом стал оскорблять: вместо административной статьи водитель попал под две уголовных
Происшествия
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сегодня, 14:57
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Липчанку обманули на 300 тысяч рублей под предлогом передачи показаний счётчика
Полиция предупреждает о ещё одном новом способе мошенничества.
44-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 971 000 рублей.
Также 24 октября в полицию обратился 62-летний мужчина, которому звонили 23 октября с 14:00 до 21:00 и под предлогом обезвреживания смартфона от вредоносных программ и сохранения функционала сим-карты убедили перевести мошенникам 265 000 рублей.
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