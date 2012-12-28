Полиция предупреждает о ещё одном новом способе мошенничества.

67-летнюю липчанку обманули на 300 тысяч рублей под предлогом передачи показаний счётчика. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонили через мессенджер и сообщили, что для считывания показаний электрического счётчика необходимо установить приложение на телефон, перейдя по присланной ссылке. Липчанка перешла по ссылке и с её счёта пропали 300 000 рублей.44-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 971 000 рублей.Также 24 октября в полицию обратился 62-летний мужчина, которому звонили 23 октября с 14:00 до 21:00 и под предлогом обезвреживания смартфона от вредоносных программ и сохранения функционала сим-карты убедили перевести мошенникам 265 000 рублей.