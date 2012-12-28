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сегодня, 14:57
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Липчанку обманули на 300 тысяч рублей под предлогом передачи показаний счётчика

Полиция предупреждает о ещё одном новом способе мошенничества.

67-летнюю липчанку обманули на 300 тысяч рублей под предлогом передачи показаний счётчика. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине позвонили через мессенджер и сообщили, что для считывания показаний электрического счётчика необходимо установить приложение на телефон, перейдя по присланной ссылке. Липчанка перешла по ссылке и с её счёта пропали 300 000 рублей.

44-летний липчанин перевёл на «безопасный счёт» 971 000 рублей.

Также 24 октября в полицию обратился 62-летний мужчина, которому звонили 23 октября с 14:00 до 21:00 и под предлогом обезвреживания смартфона от вредоносных программ и сохранения функционала сим-карты убедили перевести мошенникам 265 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Жесть
сегодня, 15:07
Было бы очень смешно, если бы не было так печально!!! Понимаю, что люди разные, но можно же хоть немножко включать мозги, логически поразмыслить, совет у кого-нибудь спросить??? Все вроде, смотрят телевизор, читают, проглядывают новости, как можно быть такими беспечными???
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